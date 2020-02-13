"Клевый парень": сын Седоковой удивил пользователей поцелуями с голубоглазой собакой (видео)

Шоу-бизнес

Запутавшая фанатов своими намеками о беременности украинская певица Анна Седокова показала, как ее сын Гектор играет с собакой по кличке MAMBA.

На видео мальчик нежно целует питомца, а тот в ответ игриво его покусывает и облизывает. За этим наблюдает другая собака звезды.

Как известно, американский булли недавно попал в семью певицы, которая с детства мечтала о собаке.

«Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим. Наш калифорнийский парень.) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!! И теперь у него даже инст есть @mambabully, потому что у меня уже весь телефон в его фото», — написала Аня.

Пользователи-собачатники, как и можно было предположить, дружно кинулись выражать восторг по поводу виденного.

«Какой он хороший», «Какой мальчишка хороший», «Поздравляю Вас с появлением верного друга!», «Боже, какой он клёвый», «Какая прелесть! Любовная любовь», — пишут фанаты.

Также поклонники признались в комментариях, что Гектор их растрогал. Многие обратили внимание на ярко-голубые глаза питомца: «Как же это мило! Любовь к животным нужна с детства»; «С голубами глазами, как у человека», «Очень мило».

Некоторые из них даже подвели «теоретическую базу» под увиденное: «Собаки как продолжение нас! Они как дети! Как можно без них жить, не представляю! Такие верные, преданные, а их глаза, особенно когда просят вкусняшку. Обожаю собак! Без животных в доме никак) Они учат нас простым, но таким важным вещам», «Так приятно смотреть на таких маленьких игруль».

В то же время часть фолловеров указали Седоковой на явный перебор с собаками и опасность допускать очень тесные контакты между животными и детьми: «У вас собак на видео больше, чем собственных детей», «Ой, а я брезгую целовать свою собачку, хотя она милаха», «Главное, хорошее средство потом найти от глистов и поноса!», «Вы видели, какой пи… ц в Китае!»

Впрочем, решение о том, как тесно может ребенок общаться с собачатиной, конечно, лежит всецело на мамочке, и ей решать, до какой степени совмещать «милоту» и безопасность ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США родился щенок с необычным окрасом, который наверняка понравился бы Анне Седоковой.

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