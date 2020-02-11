Анна Седокова показала "беременный" живот (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, которая сама подтвердила четвертую беременность, подогрела слухи о скором пополнении в семье. На своей странице в Instagram в сториз она показала фото, на котором демонстрирует огромный живот, нежно держит его рукой.

Позже она раскрыла секрет «беременности», показав, что на самом деле у нее под худи. Оказалось, что Анна вместе с возлюбленным Янисом Тиммой решили позабавить сеть. Седокова просто засунула голову под кофту любимого, изобразив на фото беременность.

Напомним, Седокова сама спровоцировала слухи о четвертой беременности, заинтриговав подписчиков новостью о скором пополнении. На прямой вопрос в комментариях о беременности, она утвердительно ответила «да».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в семье бывшего возлюбленного Седоковой, отца ее сына Гектора бизнесмена Артема Комарова произошла трагедия — умерла его новорожденная дочь.

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