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Убил жену ради страховки: мужчина с любовницей разработали страшный план получения 400 тыс долларов
Некоторые мужчины решают на убийство свой супруги из ревности или остывших чувств, другие — из чисто меркантильных соображений.
К числу последних принадлежал и 40-летний житель американского штата Гавайи Майкл Уолкер, который увидел в убийстве своей жены (пара на заглавном фото) шанс на решение своих материальных проблем.
Об этом пишет Unilad.
в 2014 году познакомился с 29-летней чернокожей женщиной Алисой Джексон, и вскоре она стала его любовницей. Через две недели после того, как они начали встречаться, любовники разработали план убийства жены Уолкера Кэтрин.
Уолкер не хотел разводиться с женой, так как знал, что в случае ее смерти получит 400 тысяч долларов в качестве страховой выплаты. Джексон тоже хотела убить соперницу.
Женщина воспользовалась ключом, который оставил ей Уолкер, вошла в их дом и зарезала Кэтрин ножом.
Впоследствии Уолкер был задержан по другим обвинениям, таким как хранение детской порнографии и сексуальное преследование маленького мальчика. И Уолкер, и Джексон пошли на сделки со следствием и признали вину в содеянном. Они были приговорены к 65 годам тюремного заключения на двоих.
Ранее сообщалось, что в американском городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида, мужчина задушил подушкой 95-летнего бойфренда своей бывшей возлюбленной в доме престарелых и пошел под суд. Он тут же стал главным подозреваемым в убийстве, поскольку его имя значилось в списке посетителей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о страшной трагедии, которая разыгралась в Житомире: там мужчина убил свою жену и пытался совершить харакири.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.