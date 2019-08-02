Убил жену и пытался совершить харакири: страшная трагедия разыгралась в Житомире (видео)

Происшествия

Пожилой житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает ТСН.

Сообщается, что утром 30 июля тело убитой женщины нашли родственники, они же и вызвали правоохранителей.

На глазах у спецназовцев пенсионер ударил ножом и себя.

Главная версия полиции: мужчина забил до смерти жену и пытался покончить с собой. Других подозреваемых нет, ведь на месте преступления нашли предсмертную записку мужчины.

«Указал в предсмертной записке, и, как указывают родственники, он, возможно, имел психические расстройства, его этим травили, в том числе жена, и поэтому на этой почве неприязненных отношений он нанес телесные повреждения, вследствие которых она скончалась», — рассказал руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Соседи отмечают, что вместе супруги прожили 30 лет. За все это время ссор из дома никто не слышал. Мужчина недавно перенес инсульт, после которого поднялся на ноги именно благодаря жене, потому что она хорошо заботилась о нем и следила за реабилитацией. Но родные говорят, что болезнь и изменила мужчину — после инсульта плохо работала рука, он стал раздраженным и агрессивным.

«Он ее недавно избил очень, не раз она была у участкового, не раз были заявления. Она терпела и все ему прощала», — говорит дочь убитой.

После смерти жены пенсионер нанес себе такое глубокое ранение в живот, что едва не истек кровью, но выжил. Мужчину из реанимации уже перевели в хирургическое отделение, его палата находится под охраной полиции. Врачи говорят, что угроз его жизни уже нет.

«Тяжелая травма — ранение в живот, но без повреждения внутренних органов», — рассказал хирург житомирской больницы № 2 Виталий Шатило.

Планировал убийство или убил жену в состоянии аффекта — именно это сейчас устанавливают эксперты. Они уже проверили, что на учете у психиатра мужчина не состоял, но теперь все равно будет проходить обследование. Если его признают вменяемым, за умышленное убийство ему грозит 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России две сестры убили супружескую пару и утопили их детей.

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