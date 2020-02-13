- 05:26 Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна, – СМИ
- 04:59 Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310
- 04:39 Убил жену ради страховки: мужчина с любовницей разработали страшный план получения 400 тыс долларов
- 03:28 Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела
- 02:35 Страшное ДТП с украинцами в России: погибли восемь человек
- 02:13 Флот Ее Величества поможет ВМС Украины: о чем идет речь
- 01:25 "Клевый парень": сын Седоковой удивил пользователей поцелуями с голубоглазой собакой
- 00:56 Сюрприз для Ангелы: следующим канцлером Германии может стать яростный критик Меркель
- 00:05 Сэкономить 35 миллионов: в Центризбиркоме назвали дату следующих выборов в ОТО
- 12.02 23:40 Тенденция, однако: еще один "слуга народа" заговорил о воде для Крыма
- 12.02 23:02 Парень бросил девушку перед Днем святого Валентина: месть не заставила себя ждать
- 12.02 22:30 В Киеве полиция открыла стрельбу по уходящему от погони джипу: подробности ЧП
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна, – СМИ
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, выбравшая в прошлом году для своей свадьбы наряд от украинского дизайнера, беременна, и ждет вместе с мужем Джо Джонасом первого ребенка.
Об этом со ссылкой на информацию от инсайдера сообщает Just Jared.
Издание отмечает, что Софи и Джо держат эту новость в секрете, но их друзья и члены семьи очень рады за них.
По словам друзей актрисы и певца, Софи уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для беременности.
Напомним, что 23-летняя актриса получила всемирную известность благодаря роли Сансы Старк в американском сериале «Игра престолов».
Ее роман с Джо начался в 2016 году. Через год они объявили о помолвке, а в мае 2019-го поженились в Лас-Вегасе. Спустя месяц после регистрации отношений пара устроила вторую свадебную церемонию во Франции, пригласив друзей и родных в Шато Мартинет. Сразу после празднования молодожены улетели на Мальдивы, где провели медовый месяц.
Платье для Софи предоставил модный дом Louis Vuitton.
Напомним, что в прошлом году Тернер дала интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине получили «ФАКТЫ». В нем актриса рассказала, что не ожидала, что выйдет замуж в возрасте 20 лет, пока не встретила Джонаса. «Я полностью была готова к тому, что буду одинокой до конца своей жизни», — призналась тогда Софи. До этого знаменитость говорила, что очень счастлива вместе с Джо. «Это связано с тем, что я влюбилась в человека, который любит меня больше, чем себя, и хочет, чтобы я нашла собственное счастье», — поведала актриса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»