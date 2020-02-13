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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна, – СМИ

5:26 13 февраля 2020 46
Софи Тернер
Инф. «ФАКТОВ»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, выбравшая в прошлом году для своей свадьбы наряд от украинского дизайнера, беременна, и ждет вместе с мужем Джо Джонасом первого ребенка.

Об этом со ссылкой на информацию от инсайдера сообщает Just Jared.

Издание отмечает, что Софи и Джо держат эту новость в секрете, но их друзья и члены семьи очень рады за них.

По словам друзей актрисы и певца, Софи уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для беременности.

Напомним, что 23-летняя актриса получила всемирную известность благодаря роли Сансы Старк в американском сериале «Игра престолов».

Ее роман с Джо начался в 2016 году. Через год они объявили о помолвке, а в мае 2019-го поженились в Лас-Вегасе. Спустя месяц после регистрации отношений пара устроила вторую свадебную церемонию во Франции, пригласив друзей и родных в Шато Мартинет. Сразу после празднования молодожены улетели на Мальдивы, где провели медовый месяц.

Платье для Софи предоставил модный дом Louis Vuitton.

Напомним, что в прошлом году Тернер дала интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине получили «ФАКТЫ». В нем актриса рассказала, что не ожидала, что выйдет замуж в возрасте 20 лет, пока не встретила Джонаса. «Я полностью была готова к тому, что буду одинокой до конца своей жизни», — призналась тогда Софи. До этого знаменитость говорила, что очень счастлива вместе с Джо. «Это связано с тем, что я влюбилась в человека, который любит меня больше, чем себя, и хочет, чтобы я нашла собственное счастье», — поведала актриса.

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