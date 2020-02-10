13 февраля 2020

История 1007-я. Музыкальная. На прошлой неделе «Фейсбук» неожиданно напомнил о том, что два года назад я выкладывал у себя в хронике видео с забавным малышом лет 4−5. Если смотреть это видео без звука, то создается впечатление, что ребенок просто дурачится, размахивая руками, прыгая по домашнему ковру и картинно отбрасывая голову назад. И, лишь включив звук, начинаешь понимать, что юный гений изображает из себя дирижера большого оркестра, исполняющего сложнейшее музыкальное произведение.

Причем, он не просто размахивал руками в такт звучавшей музыки, он предугадывал каждый новый музыкальный пассаж, он распределял между невидимыми исполнителями роли, тонко чувствуя то затихавшую, а то вдруг взрывавшуюся мелодию, он страдал, пропуская через себя каждый звук, и он не по-детски торжествовал, завершая финальную часть произведения…

«Такого не может быть!» — наверняка подумал бы любой человек, понимающий, что маленькому ребенку просто не дано запомнить 20-минутный фрагмент симфонии, акцентируя внимание буквально на каждой (!) ноте. И я так подумал. И вы, наверное, подумали бы так же. Ведь чудес такого невероятного уровня не бывает… Оказывается, бывает. И история американского дирижера Гилберта Каплана яркое тому подтверждение.

Вообще-то никаким дирижером он, собственно говоря, и не был. Он не знал нотной грамоты и никогда не играл ни на одном музыкальном инструменте. Он был бизнесменом и издателем, учредившим в 25 лет журнал Institutional Investor и сделавшим его суперпопулярным и суперприбыльным. И вдруг в 40 лет Каплан продает свое детище (на минуточку — за 72 миллиона долларов!) и решает стать… дирижером. Причем, не дирижером в широком смысле слова, а дирижером симфонического оркестра, исполняющего всего лишь одно произведение.

Это была сложнейшая Симфония № 2 (или «Воскресение»), написанная австрийским композитором Густавом Малером в 1895 году. Каплану, страстно любившему музыку Малера, показалось, что ни одному дирижеру в мире так и не удалось раскрыть перед слушателями всего величия этого произведения. И тогда он решил сделать это самостоятельно!

Друзья тихонько подшучивали над миллионером, решившим стать дирижером. Эксперты в один голос утверждали, что сделать это в таком возрасте практически невозможно. Но он это сделал! Когда в 1996 году на Зальцбургском музыкальном фестивале (одном из самых престижных в мире!) Гилберт Каплан исполнил Симфонию № 2 Малера с Лондонским симфоническим оркестром, самые привередливые эксперты вынуждены были признать: лучшего исполнения этой симфонии им в жизни слышать не приходилось. О Каплане заговорили как о человеке, сумевшем не только возродить интерес к музыке Малера, но и доказать всем, что, стремясь осуществить мечту, некоторые из нас способны совершить даже невозможное.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.