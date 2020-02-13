Нужна рабочая сила: названа неожиданная причина войны Путина против Украины

Украина

Одной из причин российской агрессии против Украины была потребность РФ в рабочей силе. Путину приходится восполнять население, активно выезжающее из России. Новым источником человеческого ресурса Кремль видит украинские регионы. Такую версию «ФАКТАМ» озвучил известный журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Войну против Украины Путин ведет в том числе для того, чтобы восстановить контроль над экономическим пространством в рамках бывшего Советского Союза и сохранить контроль за рынком рабочей силы», — объяснил Бутусов.

Проблему нехватки рабочих рук Россия пытается решить за счет украинцев. «У них (в России) сейчас происходит просто огромная миграция населения, и, для того чтобы обеспечить себе экономическое развитие, им необходимо пополнить эту самую рабсилу за счет привлечения людей из-за рубежа. Все эти годы — последние тридцать лет — главным фактором развития российской экономики была трудовая миграция из соседних, постсоветских стран», — напомнил журналист.

По мнению Бутусова, конечной целью Кремля является не завоевание, а интеграция Донбасса в Россию. Об этом читайте в интервью Юрия Бутусова «Путин уже присоединил Донбасс к России, но катастрофа кроется в другом».

Фото slovoidilo.ua

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