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Спорт

Звездный футболист, перенесший инфаркт, решил стать президентом (фото)

19:15 13 февраля 2020 282
Икер Касильяс
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

38-летний голкипер Икер Касильяс, который в прошлом году перенес инфаркт прямо на тренировке, хочет баллотироваться на должность президента Королевской футбольной федерации Испании.

Легендарный футболист, который за годы выступлений в «Реале» (с 1999-го по 2015-й) провел за «сливочных» более 700 матчей и выиграл 19 трофеев (плюс стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы со сборной Испании), имеет серьезную поддержку. В частности, как сообщает издание Cadena Ser, Икер уже имел предметные разговоры со своими бывшими партнерами по национальной команде, заручившись их поддержкой. Этот факт заставил нынешнего рулевого федерации Луиса Рубиалеса серьезно заволноваться по поводу своих перспектив быть переизбранным на руководящую должность.

В составе "Реала" Касильяс выиграл 19 трофеев за 16 лет

Отметим, что выборы намечены на осень нынешнего года. При этом сам Касильяс пока не делал официальных заявлений о завершении игровой карьеры — голкипер по-прежнему является футболистом португальского «Порту», правда, в нынешнем сезоне пока не провел ни одного матча за «драконов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории сборной Турции Хакан Шукюр после бегства в США вынужден работать таксистом и продавать книги.

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