«Эрдоган лишил меня всего»: легенда сборной Турции Хакан Шукюр работает таксистом в США (фото)

Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Турции, знаменитый футболист Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать водителем Uber и продавать книги в США.

Экс-форвард «Галатасарая» и ряда других клубов завершил игровую карьеру в 2008-м, после чего с 2011 по 2013 годы был депутатом парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития.

Однако в 2015 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. Его признали членом террористической организации из-за связей с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом.

После этого Хакан был вынужден бежать в США, где открыл в Сан-Франциско кофейный бизнес. Однако после того, как в его заведение стали приходить «странные люди», он оказался под защитой полиции, а его делом занялось ФБР. В дальнейшем экс-форвард перебрался в Вашингтон, где стал работать водителем такси и продавцом книг.

К слову, в Турции был задержан отец футболиста, но затем его поместили под домашний арест из-за обнаруженного рака.

«Магазин моей жены забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улице. Я получал угрозы после каждого своего заявления. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган лишил меня всего — моего право на свободу, на выражение мыслей, на работу. Неприятности были даже у людей, которые просто фотографировались со мной. Так случилось с турецким студентом, сделавшим со мной селфи. Когда парень вернулся в Турцию, у него в телефоне нашли это фото и отправили в тюрьму на 14 месяцев», — объяснил 48-летний Хакан Шукюр свое бегство за океан, добавив, что все заработанное им на родине было конфисковано.

Хакан Шукюр работает в США таксистом

Бронзовый призер чемпионата мира 2002 года Шукюр неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка Турции в составе «Галатасарая», а также побеждал с клубом в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции форвард провел 112 матчей, в которых забил 51 гол (рекорд национальной команды). За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он также выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».

Кстати, именно Хакан Шукюр — автор самого быстрого гола в истории чемпионатов мира (на ЧМ-2002 он поразил ворота сборной Южной Кореи спустя 10,8 секунды после стартового свистка). По иронии судьбы, свой 100-й матч в футболке сборной Турции форвард провел в отборе к ЧМ-2006 против команды Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего футболиста сборной Италии Фабрицио Микколи отправили в тюрьму за связь с мафией.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter