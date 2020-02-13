Украина

Первый после Зеленского: кто такой Андрей Ермак?

Юрист

Семья

«Мама приехала по турпутевке из Питера в Киев на 3 дня. Родители познакомились у общих знакомых. После этого она ради отца переехала в Киев», — рассказывает Ермак журналистам УП историю своей семьи.

Мать Ермака, россиянка Мария Александровна вышла замуж за коренного киевлянина Бориса Михайловича в 1971 году. В этом же году у супругов родился сын Андрей.

Отец Ермака окончил факультет радиоэлектроники КПИ. Сначала он работал на заводе имени Артема, а затем попал в госкомитет по профтехобразованию.

В конце 80-х отец Ермака был командирован «курировать профтехобразование» в советское посольство в Афганистане. В те времена это называлось быть «спецом».

Многие из таких «спецов», особенно тех, кто оказывались в Кабуле в разгар афганской войны, сотрудничали с КГБ или разведкой.

Фото с ФБ-страницы Дениса Ермака

Однако опрошенные УП дипломаты и спецслужбисты утверждают, что попасть в посольство можно было не только по линии спецслужб или армии, но и по партийному направлению.

«Отец не имеет и не имел никакого отношения к КГБ или ГРУ», — убеждает УП Ермак.

"Отец. Афганистан." Фото с ФБ-страницы Дениса Ермака



В 1989 году Ермака-старшего назначили начальником отдела кадров торгового представительства СССР в Афганистане. Он оставался в Афганистане еще некоторое время после выхода советских войск.

«Вырос я в Днепровском районе. Родился на Воскресенке, закончил обычную среднюю школу на Троещине», — рассказывает Ермак, который теперь живет на улице Шелковичной в элитном районе Киева Липки.

Андрею 48 лет, он холост, детей нет. У него есть брат Денис, младше на 8 лет.

В 2014—2017 годах Денис участвовал в АТО, где получил контузию головного мозга. Фото брата Ермака стало аргументом в разговоре с американскими дипломатами. Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор намекнули, что было бы неправильно преследовать Петра Порошенко, Ермак показал фото брата после контузии на Донбассе со словами «это Порошенко виноват».

Сейчас Денис занимается научно-исследовательской работой. Он работает в Институте стратегических исследований, занимает позицию советника директора института Александра Литвиненко. В ноябре 2019-го, после похода Андрея во власть, Ермак-младший создал «Украинское Бюро Национального развития».

На сайте компании сказано, что УБНР ведет свою деятельность, основываясь на задачах, изложенных в указе президента Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ», из которого он нарезал задачи всем ветвям власти осенью прошлого года.

Компания занимается разработкой и сопровождением государственных и инвестиционных проектов.

Журналисты видели Дениса Ермака у ОП. Скриншот видео "Радио Свобода"



В свое время Дениса Ермака журналисты встретили на Банковой, как раз когда он нес «показать брату» наработки своего бюро.

Студенческие годы

Летом 1990 года Андрей Ермак стал студентом Киевского института международных отношений, который именно в этом году окончательно получил статус и название, которое в русском сокращении звучало как легендарное КИМО.

«Вообще я хотел быть летчиком, но летный факультет в том году набирал только бортинженеров. Это было не совсем мое, к тому же я не очень любил математику и решил не вступать. По гуманитарным предметам у меня всегда были пятерки, поэтому я быстро принял решение в пользу международных отношений», — вспоминает новый глава ОПУ в разговоре с «Украинской правдой».

Правда, Ермак поступил на международное право лишь со второй попытки. Хотя уже сам факт попадания в КИМО в советское время был очень престижным.

«Если вы посмотрите на список тех, кто вступали в 1990 году, то это очень интересные люди. Тогда еще большинство студентов было иностранцами. Где-то 25% составляли советские студенты, все остальные — Азия, Африка, Латинская Америка», — рассказывает в беседе с УП экс-глава Высшей квалифкомиссии судей, юрист, а в 1990-м преподаватель КИМО, Сергей Козьяков.

«Наш институт был одним из двух школ в СССР, вместе с московским университетом дружбы народов имени Лумумбы, который занимался подготовкой „пятой колонны“ в разных странах. Со мной, например, учился начальник службы безопасности Нельсона Манделы и начальник службы безопасности Ясира Арафата», — вспоминает Козьяков.

Выпускники международного права, где учился Ермак, получали по сути не одно, а два образования: собственно юристов-международников и дополнительно переводчиков-референтов. Нагрузка по иностранным языкам достигала до 7−8 пар в неделю.

Атмосфера в институте даже во времена СССР была очень свободной. В стенах ИМО можно было рассказывать антисоветские анекдоты, и не попасть за это на нары. Это было уникальное место в плане осведомленности о реальном положении дел, кругозора и ощущения свободы в стране, где царил тотальный контроль.

В ИМО Ермак оказался в компании интересных и амбициозных одногруппников.

Среди них, например, были Сергей Свириба и Олег Рябоконь, которые после института учредят юридическую фирму «Магистр и партнеры», которой суждено было стать одной из самых известных фирм в СНГ «Magisters». Сейчас Свириба руководит одной из самых престижных фирм страны «Астерс».

Многие одногруппники Ермака получат затем западное образование и станут юристами в европейских фирмах.

Николай Точицкий, который присоединился к группе в последние годы, теперь работает послом Украины в Бельгии и представителем при ЕС.

Атмосфера в институте была творческой, но и рабочей, многие студенты учились на нескольких факультетах или работали.

«Я параллельно учился еще и на романо-германском факультете. Плюс еще две работы, как у каждого из нас по тем временам. Поэтому, кроме того, что виделись на парах, хорошо учились и бежали на свой труд или иной факультет — мне о тех временах и сказать нечего», — вспоминает в разговоре с УП одногруппник Ермака, а ныне посол в Бельгии, Точицкий.

«Андрей был коммуникабельным, любил тусовки, компании, у него было хорошее чувство юмора. Но, помню, мы все в преферанс в универе играли, а Ермак карты не любил. У Андрея хорошее воспитание, он любил более богемную жизнь: фестивали, музыку, кино», — вспоминает в разговоре с УП другой однокурсник Ермака.

Первый капитал

Начало девяностых было временем первого юридического бума.

«У власти был уже Горбачев, и позволили немножко частного бизнеса. Группа преподавателей нашего факультета создала такое консалтинговое предприятие, которое специализировалось на внешней экономической деятельности. Это была юридическая фирма «Проксен», где соучредителями были я и покойный Александр Задорожный. Мы были юридической фирмой, у которой на лицензии из Министерства юстиции был номер «1», — вспоминает Козьяков.

Одновременно Василий Кисиль, Олег Макаров, Павел Рябикин и другие преподаватели института создают кооператив «Юрвнешсервис», который за несколько лет перерастет в «зубра» украинского юридического рынка, фирму «Василь Кисиль и партнеры».

«Наша фирма стала очень громкой. У нас в какой-то момент было сто человек персонала. Что-то невероятное. Мы так росли за счет того, что фирма почти 80% дохода получала от регистрации предприятий. Мы когда приходили на работу, то в наш офис очередь была, как в гастроном. Все хотели зарегистрировать фирму», — рассказывает Козьяков о первых годах работы «Проксена».

«Тогда в Киеве было два крупных банка — „Аваль“ и „Ажио“. Они за наш счет очень поднялись, потому что мы им просто сотни и тысячи клиентов давали из тех фирм, которые регистрировали», — добавляет он.

Для того, чтобы удовлетворить запрос клиентов, фирма требовала большого количества работников. Часто их набирали прямо из числа студентов на практических занятиях. Преподаватель выделял студента на семинаре, а после занятия предлагал ему стажировку в фирме. Более активные могли сами попроситься «на практику».

В «Проксен» студента второго курса Ермака пригласил его преподаватель Задорожный.

В разные годы в этой фирме работали также, скажем, многолетний глава ЦИК Михаил Охендовский, экс-заместитель главы ЦИК Олег Конопольський, заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Алексей Филатов и многие другие известные в юридических кругах личности.

Зарплаты главных юристов и начинающих, как Ермак, очень отличались. Козьяков вспоминает, что нынешняя его партнерша в юркомпании пришла студенткой где-то в одно время с Ермаком. Ее первая зарплата в приемной составляла целых 20 долларов, и к началу девяностых это было достойной оплатой.

«В 1994-м мы с Задорожным разделили фирму. Ермак не остался с Задорожным. Но и со мной не пошел. Он решил создать с коллегами новую фирму. Это было довольно странно, помощник юриста, молодой совсем, студент — и вдруг делает фирму. Это означало какую-то такую ​​смелость», — вспоминает соучредитель «Проксена».

Еще больше удивления вызвала специализация, которую выбрал для себя Ермак.

В то время, как все зарабатывали на регистрации фирм или первых громких приватизациях, молодой студент решил заняться правом интеллектуальной собственности. В стране криминальных банд, рэкета, бартерной экономики, «челночников», эмиграции и вала пиратского продукта.

«Когда Ермак сказал, что хочет основывать свою фирму, я немного расстроился, что он не будет у меня. Ну, и какая интеллектуальная собственность тогда в Украине? Весь рынок на Петровке был завален пиратским продуктом. Но Ермак то почувствовал, что это перспективно. Он нашел нишу, которой никто не занимался, и создал с нуля», — вспоминает Козьяков.

«Это было нестандартное решение. Легко было принять стандартное решение, остаться у нас работать, или сделать компанию, которая регистрировала бы фирмы, или тогда было модно заниматься приватизацией, которая как раз началась. А он решил еще студентом взяться за что-то совершенно новое», — добавляет тогдашний работодатель Ермака.

В 1995 году новый глава ОПУ закончил университет. А уже в 1997 основал свою «Международную юридическую компанию». Начался новый этап его жизни — бизнес.

Первым клиентом Ермака стал поэт Юрий Рыбчинский.

«Рыбчинский был первым крупным клиентом, которому нужна была защита права интеллектуальной собственности. Мы сделали первый продюсерский контракт в истории шоу-бизнеса независимой Украины. Затем мы также работали с группой «Green Grey», представляли интересы бывшего владельца «Гала Радио», — вспоминает Ермак.

Бизнесмен

13 октября 1997 года Андрей Ермак вместе с двумя своими одногруппниками, Василием Ващенко и Михаилом Приходько, основали «Международную юридическую компанию». Именно она стала основой юридического бизнеса Ермака.

Фирма существует до сих пор, но с 2016 года называется «Міжнародна правнича компанія». Владеют ею совместно Ермак и Ващенко.

Фирма Ермака специализировалась на интеллектуальном праве и юридическом сопровождении каналов и медийных групп. Занималась и традиционной для девяностых годов регистрацией компаний.

«Но считать, что компания занималась только интеллектуальным правом, неправильно. В портфеле компании были и корпоративное право, инвестиционное, спортивное, антидемпинговые расследования. Также судебная сфера, арбитражные дела от фармацевтики до «Укроборонпрома», — уточняет Ермак.

Начиная с ноября 1999 года, компания Андрея Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища его отца, россиянина Рахамима Эмануилова. Он вместе с Ермаком-отцом работал в посольстве в Афганистане, с тех пор они все еще дружат.

В частности, Ермак зарегистрировал для друга отца компанию «Интерпромфинанс Украина», которая должна заниматься оптовой торговлей.

Эмануилов довольно известен в России своей научной работой в области связей со странами Востока. С 1995 года он является акционером российского «Интерпромбанка». По данным журналистов «Схем», сейчас у Эмануилова есть связи с Кремлем.

В 2000 году была зарегистрирована также фирма «М.Е.П», которая сначала занималась общественным питанием, а затем переквалифицировалась на бухгалтерские услуги и консалтинг.

В обеих фирмах Андрей Ермак до сих пор является соучредителем. В «М.Е.П.» вместе с ним руководителем в разные годы был его отец Борис Михайлович. Хотя сам новый глава ОПУ уверяет, что никакой хозяйственной деятельности фирмы не вели.

Есть еще несколько действующих компаний Ермака, где можно проследить след Эмануилова.

Первая — охранная структура «Интерпромфинанс-Безопасность», зарегистрированная в 2001 году. Среди бенефициаров этой компании до сих пор числится Ермак. Руководителем компании является один из основателей Ассоциации ветеранов УГО Николай Худолей.

Вторая фирма — «Медийная группа европейского партнерства»

Иллюстрация Андрея Калистратенко

Реанимация этой фирмы происходила в то время, когда Ермак сделал важный выбор в своей жизни. Довольно успешный юрист, достаточно обеспеченный мужчина, Ермак, как когда-то при создании юридической фирмы, принял нестандартное решение: взялся за что-то новое для себя — кино.

Упомянутую «Медийную группу…» Ермак использует именно для создания фильма.

Изначально фирма была создана для «Интерпромфинанса» Эмануилова и специализировалась на ведении коммерческой деятельности. Долгое время компанией руководил Ермак-отец.

В 2016 году руководителем становится Андрей Ермак, впоследствии компания меняет название на «Международную агенцию по вопросам собственности». В 2018 году фирма получает современное название и переквалифицируется на производство теле- и кинофильмов.

Тогда же Эмануилов исчезает из числа бенефициаров, а единственным владельцем компании формально становится Юлия Науменко. Она руководит и другой фирмой Ермака, которая занимается кинопроизводством, «Эр Пи Ай».

«Медийная группа европейского партнерства» в 2018 году выиграла тендер Минкульта на 25 миллионов гривен для съемок вместе со словацкой компанией многосерийного исторического фильма «Славяне». Этот сериал планировал транслировать канал олигарха Игоря Коломойского «1+1».

«Я знаком с Игорем Коломойским, в силу возраста и юридической профессии я знаю очень многих людей в этой стране. Кстати, знаю и Рината Ахметова, и Виктора Пинчука. У нас с Игорем Коломойским никогда не было никаких общих дел, а из производства сериала „Славяне“ я вышел, как только получил приглашение президента присоединиться к его команде», — убеждает Ермак.

В «Медийной группе…», кстати, к 2018 году партнером Ермака был Денис Шарапов.

Это сын известного в кругах специалистов по оборонке Александра Шарапова. Денис долгое время работал заместителем директора ГП «Укроборонсервис», которое занимается разработкой, изготовлением и экспортом-импортом различных видов оружия и входит в структуру «Укроборонпрома».

2 октября 2019 года Шарапов уволился из «Укроборонсервиса», подал декларацию на место заместителя генерального директора в «Укрспецэкспорт» и 4 октября занял эту должность.

Теперь бывший партнер Ермака является вторым человеком в госкомпании, которая занимается продажей всего украинского оружия.

Интересно, что через три дня после его назначения, 7 октября 2019 года, Зеленский ввел Ермака в наблюдательный совет «Укроборонпрома».

«Я не занимался никакими назначениями в „Укрспецэкспорте“, но хорошо знаю семью Дениса (Шарапова), в частности Александра Михайловича, отца. Могу сказать, что это очень достойные люди», — убеждает новый руководитель Офиса.

Бизнес на кино

Центром кинобизнеса Андрея Ермака является компания «Гарнет Интернешенл Медиа Групп». Это полноценный продакшн, продюсерская и дистрибьюторская компания.

1% компании принадлежит брату Ермака Денису, остальные — напрямую Андрею.

Именно «Гарнет» отвечала за основные продюсерские проекты Ермака. В сотрудничестве с другими компаниями эта компания снимала фильмы «Фиксация приоритетов» (рабочее название «Сквот 32»), «Предчувствие», «Похищение дьявола» и главный продюсерский успех нового главы ОПУ — украинско-словацкую ленту «Черта».

УП посчитала данные с «Прозоро» и выяснила, что в сумме с 2016 года, когда Ермак занялся кинобизнесом, «Гарнет» на создание и продвижение фильмов получила более 53 миллионов гривен из государственного бюджета.

Лабрадор Андрея Ермака по имени Арчи. Фото с ФБ-страницы Андрея Ермака

Первый громкий кинодебют Ермака-продюсера состоялся три года назад, в январе 2017 года, боксерской драмой «Правило боя».

Фильм широко демонстрировался в Украине, он вышел в прокат в Беларуси, а киноверсию «Правило боя» показывал канал ICTV из медиахолдинга Виктора Пинчука.

К фильму Ермак присоединился на финальном этапе съемок, а его спонсором был белорусский бизнесмен Максим Лещенко. На «Правило боя», по словам самого Ермака, потратили полмиллиона долларов.

На этом сотрудничество Ермака и Лещенко не завершилось. Сейчас они имеют общую фирму «Ама вижн». В конце 2018 года она выиграла тендер Минкультуры на съемки патриотического фильма «Щедрик». Сумма тендера составила еще почти 25 миллионов гривен.

Мак-МАФия

В жизни Андрея Ермака, юриста и бизнесмена, есть еще несколько историй, достойных отдельного внимания.

Первая разворачивалась в Киеве в конце 2011 года. Тогдашний глава КГГА Александр Попов задумал ввести порядок установления и работы МАФов в столице.

Ответственным за эту работу в департаменте архитектуры КГГА был бизнесмен Андрей Ваврыш, который теперь известен как владелец строительной компании «Сага» и близкий друг Андрея Богдана.

Именно команда Ваврыша в 2011 году разрабатывала схему регулирования рынка МАФов в Киеве.

На тот момент, во времена Леонида Черновецкого, столица утонула под наплывом незаконно установленных киосков. За несколько лет их количество возросло с 4 до 12 тысяч, а никакой нормативной базы под них не было.

Все регулирование сводилось к тому, что департамент благоустройства КГГА собирал «дань» с владельцев киосков, а тех, кто платить не хотел, демонтировал.

Команда Ваврыша разработала новую тарифную сетку и предложила владельцам МАФов подписать соглашения так называемого земельного сервитута. Это давало право легального пользования землей. Но заставляло привести МАФы к требованиям закона, иначе — демонтаж.

Большинство киосков были установлены без каких-либо разрешений, поэтому прогнозируемо поднялась волна протестов киоскеров. Люди не хотели потерять свои МАФы, пусть даже они были незаконно установлены.

Владельцы киосков начали искать формы самоорганизации, стали возникать разные структуры. Одной из них была ОО «Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм».

Она, например, обжаловала решение Киевсовета о запрете торговли алкоголем и табаком в киосках. Руководил этой ОО никто иной как Андрей Ермак.

Внутри окружения Александра Попова тоже шла кулуарная война. Против Ваврыша, с его жесткими мерами, работал помощник главы КГГА, близкий к первому заместителю Попова Александра Мазурчака Виктор Чижевский. Он был сторонником ручного регулирования и моратория на демонтаж МАФов.

При его содействии в январе 2012 года была создана координационная комиссия, куда кроме самого Чижевского и ответственных чиновников киевской власти, вошли также представители собственников МАФов: Роман Солодкий и Сергей Корниевский от сетей и остановочных комплексов и Андрей Ермак.

Главным итогом работы этой комиссии стало введение однолетнего моратория на снос любых МАФов. Также был предложен порядок выдачи разрешений уже существующим точкам. Но для получения документов следовало попасть в список, который в ручном режиме составляли в департаменте КГГА.

Некоторые участники рынка МАФов в разговоре с УП заявили, что в то время ОО Ермака, которая отстаивала интересы владельцев киосков, начала заниматься «юридическим сопровождением».

«Меня познакомил с Ермаком Чижевский, который сказал, что этот человек будет теперь „решать вопросы“ от его имени. И раньше мы должны были завозить Чижевскому, а теперь стали платить „за юридические услуги“ с каждого квадратного метра», — убеждает один из крупных владельцев МАФов.

По словам другого участника тех событий, Ассоциация Ермака имела отдельный прайс, где цена юридических услуг зависела от уровня незаконности установленного МАФа. Ни один, ни другой собеседник, однако, не предоставили документальных доказательств своих слов.

Сам Ермак такую ​​информацию категорически отрицает.

Но, как бы там ни было, именно с тех пор между Андреем Ермаком и Андреем Ваврышем отношения очень напряженные. Весной 2012 их конфликт разрешил снегопад.

В марте того года Киев накрыло небывалым валом снега. Глава КГГА Александр Попов был на балу в Вене, пока Киев был полностью парализован. Крайним за коллапс сделали первого заместителя Попова Мазурчака, который подал в отставку. После этого пошатнулись и позиции друга Ермака Чижевского.

Зато позиции Ваврыша наоборот усилились, потому что Мазурчака в должности заменил Анатолий Голубченко, который имел хорошие отношения с Ваврышем и помог ему дожать свой порядок работы с МАФами.

Все решения координационной комиссии были отменены. Ермак за несколько месяцев переименовал свою ГО на «Ассоциацию предпринимателей Киева», а с 2018 года она переквалифицировалась на кино и стала «Союзом предпринимателей теле и киноиндустрии».

«Интересно было наблюдать, как после победы Зеленского на выборах, в „Парковом“ встретились Ваврыш и Ермак. Сначала Ермак сделал вид, что никакого Ваврыша будто и нет. Но когда Богдан и Зеленский начали с ним здороваться-обниматься, то и Ермак такой: „О, привет“. Но напряжение чувствовалось страшное», — рассказывает очевидец той встречи.

Свои отношения с Ваврышем глава Офиса комментирует так: «Никаких отношений нет. У нас разные взгляды на жизнь, работу, и ценности тоже разные».

Еще одной интересной локацией работы Андрея Ермака был известный в кругу киевского бомонда магазин люксовых брендов «Санахант». По данным УП, ранее этот магазин одевал весь «95 Квартал», также в нем подбирали костюмы для Владимира Зеленского.

Роман с «Санахантом»

В 2013 году Ермак оказывал юридические услуги элитному бутику «Санахант». Но за короткое время «оказание услуг» переросло в фактическое операционное управление всем магазином.

«Моя компания предоставляла „Санахант“ юридическое сопровождение в течение нескольких лет. В какой-то момент они попросили меня также проконсультировать их по бизнес-процессам. Но у меня никогда не было какой-то там должности, я не был в штате», — объясняет УП Ермак.

О периоде работы друга президента в «Санаханте» известно не так уж и много.

Оксана Хант – владелица элитного бутика, популярного среди украинских политиков

Собеседники УП вспоминают, что владелица бутика Оксана Хант тогда доверяла Ермаку. Новый глава ОПУ любит хорошо выглядеть, тогда он тщательно подбирал свой гардероб и посещал магазины люксовых брендов, изучал, как работает этот бизнес.

На сайтах, где бывшие работники могут оставлять отзывы о своих работодателях, есть несколько комментариев о работе Ермака в «Санаханте», в основном отрицательные.

В частности, анонимные пользователи в 2013—2014 годах называли Ермака не только вице-президентом магазина, но и «монстром», который «всеми манипулирует и не орет на вас только первый месяц работы».

Продюсер

В 2017 на большие экраны вышел украинский драматический фильм «Правило боя» (рейтинг IMDb — 7,0). В нем рассказывается история молодого боксера, который из-за болезни матери вынужден участвовать в боях без правил.

«Правило боя» стал дебютом Ермака в кино, в котором он впервые выступил в роли сопродюсера.

«Однажды ко мне обратились друзья и попросили помочь им со съемками фильма „Правило боя“, когда они уже их завершали. Это был мой первый опыт кинопродюсера», — говорит глава ОПУ.

«В силу своей юридической деятельности я занимался, помимо прочего, вопросами интеллектуальной собственности. Я был первым юристом, который составил продюсерский контракт, а также представлял интересы многих людей из шоу-бизнеса, кино, телеиндустрии и так далее. Поэтому нельзя сказать, что я стал продюсером случайно — у меня было огромное количество друзей и знакомых в этой области», — добавляет он.

В фильме сыграл целый десант звезд отечественного кинематографа: актеры Алексей Горбунов, Станислав Боклан, Ахтем Сеитаблаев, Дмитрий Ступка, музыкант Женя Галич, боксер Александр Усик.

У создателей этой ленты странные отношения с Ермаком.

«Честно говоря, я с Андреем не общаюсь уже много времени. Я не хочу вспоминать об этих временах, мне лично это неприятно», — сказал в беседе с УП режиссер «Правило боя» Алексей Шапарев, который после сотрудничества с Ермаком снял фильм «Круты 1918».

Другие собеседники УП на рынке кино отзываются об Андрее Борисовиче достаточно сдержанно. Мол, новый руководитель Офиса был типичным продюсером: искал деньги на проекты, когда надо — полностью организовывал съемки и продвижение.

«Он был достаточно успешным. Фактически, Ермак — один из целой волны киевских юристов, которые пошли в кино. И его, например, „Черта“ — очень успешный проект», — рассказывает один из участников кинорынка, не пожелавший быть упомянутым в этом тексте.

«Черта» (рейтинг IMDb — 6,8) это еще один фильм Ермака, большой украинско-словацкий проект, где новый глава ОПУ выступил сопродюсером со словацкой коллегой Вандой Адамчик Грицевой.

Это криминальный триллер о контрабанде на словацко-украинской границе, который получил награду на Международном кинофестивале в Карловых Варах за лучшую режиссуру. В фильме сыграли упомянутый уже Станислав Боклан и актриса Римма Зюбина.

«У Украины было в фильме 30% - хотя весь мир думает, что он на 90% украинский. Понимаете, я, извиняюсь за выражение, всех так задолбал, чтобы на постере висела фотография не 5-ти топовых звезд Словакии, а было фото Стаса Боклана», — без лишней скромности рассказывал «Украинской правде» о своей работе в фильме «Черта» сам Андрей Ермак.

«Вот меня как-то спрашивали, что мне дала профессия кинопродюсера? Приведу пример. Мы приезжаем в Карловы Вары, и нашим артистам предлагают, скажем так, не самый лучший отель. Как вы понимаете, наше Госкино… Даже не знаю, какую часть мы компенсировали. Я говорю: «Нет-нет, я заплачу из своего кармана, но мои люди будут жить в хорошем отеле. У вас четыре звезды, и мои будут жить в четырехзвездочном. То есть меня не надо убеждать в чем-то. У меня есть внутреннее самоощущение, как должно быть», — добавлял в той же беседе Ермак.

Кстати, о Госкино. Назначенную недавно новую руководительницу этого государственного учреждения, Марину Кудерчук, собеседники УП на кинорынке связывают опять же с Ермаком.

О знакомстве с ним ярко рассказала УП актриса Римма Зюбина, которая снималась в «Черте» и ездила с Ермаком в промотур по всей Украине.

«Во время съемок мы не общались, для меня всегда есть огромная субординация между продюсерами и актерами. Поэтому с Андреем мы познакомились позже. У нас был большой тур по Украине, в котором мы проехали и Ужгород, и Львов, и Тернополь, и Днепр, и Запорожье, и Харьков. Андрей очень хотел, чтобы у нас фильм прошел с таким же успехом, как он прошел в Словакии. Поскольку в Словакии это была настоящая бомба. Там его разве что младенцы дважды не смотрели», — вспоминает Зюбина.

По словам актрисы, во время этих переездов они много общались обо всем на свете: о кинопроизводстве, об украинских и голливудских режиссерах, о дистрибуции «Черты» и даже о политике.

«У нас были политические разногласия, я откровенно говорю, что не голосовала за Зеленского. Но Андрей — достаточно прямолинейный человек. У меня есть своя точка зрения, а у него — своя, и никто на уступки не идет. Но есть какие-то вещи, очень показательные. У меня есть подруга Аня Александрович, его одноклассница. Она усыновила троих детей, и Андрей является их крестным. Он очень им помогает. Они с Аней политически тоже не сходятся, но, несмотря на это, он не прекращает помогать ее детям», — рассказывает Зюбина.

О Ермаке как о человеке она отзывается весьма позитивно.

«Вы знаете, Андрей любит, если уж угощать, то это уже щедро-щедро. Пока все не попробуем, не уходим. Мы с ним ехали на Закарпатье, а у меня тогда прошел День рождения. И я выхожу к машине, а он стоит с таким красивым-красивым букетом цветов. Он умеет не забывать о таких вещах», — добавляет актриса.

Фото с ФБ-страницы Риммы Зюбиной



Были и другие кино- и телепроекты, в которых новый глава ОПУ участвовал.

2020 году должен выйти еще один фильм, где Ермак взял на себя роль кинопродюсера. Речь идет о драме «Предчувствие», которую снял Вячеслав Криштофович.

Одну из главных ролей в «Предчувствии» исполняет Станислав Боклан.

Политик

«Продюсеры — люди, которые меня интересуют в последнюю очередь. Он с агентом договаривается о моей работе, об оплате. На съемочной площадке я разговариваю с режиссером и партнером. Я видел, что он (Ермак — УП) приезжал на съемочную площадку, разговаривал с режиссером, с директором… Мы даже здороваемся. А при чем здесь я, к продюсеру?» — скупо комментирует УП работу продюсера-Ермака Боклан.

В большую политику Андрей Ермак пришел благодаря одному человеку — Владимиру Зеленскому.

«Мы искренне дружим с Владимиром Александровичем уже много лет», — несколько месяцев назад отмечал в беседе с УП Ермак.

На странице Ермака в Facebook можно найти очень давние общие фото с Зеленским и его женой Еленой.

Фото с ФБ-страницы Андрея Ермака

А познакомились президент и глава его Офиса десять лет назад на телеканале «Интер». Тогда юридическая компания Ермака предоставляла услуги каналу, а генпродюсером «Интера» в 2010—2011 годах был Зеленский.

«Я работал с „Интером“ очень давно, еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша „Международная юридическая компания“ оказывала телеканалу полное юридическое сопровождение», — объясняет УП Ермак.

Интересно, что предыдущие и нынешние владельцы «Интера» не знают, чем Ермак занимался на их канале.

Ни бывший владелец Валерий Хорошковский, ни сегодняшний совладелец «Интера» Сергей Левочкин после вопроса УП не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале.

«Возможно, они меня не знают потому, что это было давно, и собственники с тех пор несколько раз менялись», — комментирует УП новый глава Офиса.

Интересно также, что Зеленский не первый, кому Ермак помогает в политике.

Как ни странно, но первым его политиком был скандальный экс-нардеп из «Партии регионов», чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев.

В течение трех созывов парламента — с 2007 по 2014 год — Ермак был помощником Тедеева на общественных началах.

«У нас было сотрудничество в Федерации спортивной борьбы. Мы адаптировали устав нашей федерации к уставу международной федерации. Тогда мы и познакомились с Андреем. Он нам очень помогал. Сильный и порядочный человек», — сказал Тедеев УП.

В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента. Кстати, новый глава ОПУ связан и с другим «фронтовиком» — руководителем «Ощадбанка» Андреем Пышным. Они вместе являются учредителями ОО «Відчуй», которая помогает людям с проблемами слуха.

Зе-Команда

Но по-настоящему в политику Ермак пришел весной 2019-го, когда Зеленский начал гонку за кресло президента.

«Он приходил в предвыборный штаб, но ничем особо не занимался. Ну, во всяком случае, я об этом не знаю», — заверил УП один из влиятельных членов Зе! команды.

На прямой вопрос о его роли в штабе Зе! команды Ермак ответил довольно туманно.

«В штабе у каждого была своя миссия. И то, что мы с вами не встречались, не означает, что ее не было», — говорил он журналистам УП в интервью.

Едва ли не впервые публично рядом с кандидатом в президенты Зеленским Ермак появился на сцене НСК «Олимпийский» во время зрелищных дебатов с Порошенко, на которых для большинства журналистов он так и остался незамеченным.

После победы Зеленского Ермак выбрал себе, казалось, наименее важную функцию — рядового помощника.

«Если бы я хотел занять какую-то должность, я бы, наверное, ее занял. Но когда я сюда пришел, у меня было только одно условие — я работаю исключительно на президента», — говорил Ермак осенью прошлого года журналистам УП.

Первым заданием, когда на сайте Офиса президента в более-менее серьезном контексте появилась фамилия Ермака, стала его поездка в Закарпатье. Край пострадал от наводнения.

Пока одни друзья президента возглавляли ОПУ, проводили выборы, готовились стать чиновниками, Ермак по поручению Зеленского ругал директора школы, где погиб школьник, инспектировал мосты и общался с местными чиновниками.

Но выпускника КИМО Ермака с самого начала работы на президента интересовали не мосты, а международное направление.

Он ни дня до этого не имел опыта работы в дипломатии, но у него была готовность взяться за это сложное, возможно самое сложное, задание. И, образно говоря, сделать «с нуля» Ермака-дипломата, как когда-то он уже делал юриста, бизнесмена, продюсера.

Именно Ермак предлагал Зеленскому назначить Елену Зеркаль заместителем руководителя ОПУ по вопросам внешней политики. На сайте президента даже вышел указ о ее назначении, однако в тот же день Зеркаль отказалась от работы в Офисе, так как не имела желания работать с Андреем Богданом.

Коммуникатор с Кремлем и американцами

В течение первых месяцев президентства Зеленского имя Андрея Ермака мало о чем говорило широкой общественности.

Впервые оно громко зазвучало 7 сентября 2019 года. В тот день Ермак стал тем человеком, который координировал возвращение в Украину Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Павла Гриба, Владимира Балуха и других пленников Кремля.

Оказалось, что Ермак с августа непублично вел переговоры с Кремлем об обмене пленными.

И смог договориться.

На вопрос УП, как Ермак стал переговорщиком с россиянами, на Банковой вспоминают разговор Зеленского и Путина.

«Очень просто. Медведчук нас явно не устраивал. И Зеленский попросил Путина назвать своего представителя, а мы назовем своего. Путин сказал, что это будет Козак. А Зеленский указал на Ермака», — рассказал УП очевидец того разговора двух президентов.

С тех пор Ермак стал главным переговорщиком с РФ. Кроме того, он несколько раз ездил с министром Пристайко на «минские переговоры», готовя встречу «нормандской четверки».

Параллельно с этим Ермак начал закрывать на себе неформальную коммуникацию с американцами, которую никак не согласовывал ни с МИД, ни с посольством Украины в США.

Пренебрежение к классической дипломатии и дипломатам стала чуть ли не визитной карточкой помощника президента. Он не любит длинные и скучные официальные переговоры, предпочитая быстрые разговоры в уютных стейкхаусах.

Например, Ермак мог себе позволить попросить у спецпредставителя Госдепа Курта Волкера телефон скандального адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, сам ему позвонить и назначить тайную встречу в Мадриде.

Как рассказывают собеседники УП в МИД, когда министр иностранных дел Вадим Пристайко узнал о таких дипломатических экспромтах Ермака, то был слегка шокирован.

«Пристайко пришел к президенту и сказал, что договариваться о делах страны с частным лицом было неправильно. Он в представительстве в Штатах видел таких дельцов десятки. И работать с ними очень опасно. «Эта история еще накроет нас», — передает слова министра свидетель этого разговора.

И был прав. Мотивация Ермака была простой — перед ним стояла задача договориться о встрече Зеленского с Трампом. Однако, по версии The New York Times, Джулиани нужно было, чтобы Украина включилась в борьбу против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Ермак комментирует свою встречу с адвокатом Трампа так:

«Целью встречи было увидеться с господином Джулиани, который сообщил в американских средствах массовой информации, что не хочет ехать в Киев, поскольку здесь „враги Трампа“, и понять, почему он считает, что здесь есть враги Трампа».

«Я донес следующие месседжи: первое — мы простые и открытые ребята, с нами не нужно искать посредников для встречи. Вот мой прямой номер телефона, можно просто пообщаться напрямую и задать все вопросы. Второе — мы можем гарантировать, что при нашей каденции все расследования будут происходить прозрачно, никаких команд „прикрой/открой“ по звонку», — добавляет он.

Дальнейшие переговоры с Джулиани, его посланниками и американскими дипломатами, которые вел Ермак, необратимо приближали момент, когда Зеленский должен был выйти с заявлением о возможных нарушениях в работе компании «Burisma», где работал сын Байдена.

От этого украинского президента спас анонимный обличитель, чьи показания запустили в Штатах процедуру импичмента президента.

После американского кейса дипломаты, с которыми довелось говорить УП, едва ли не единодушно указывают на чрезмерную самоуверенность нового главы Офиса.

Готовность Ермака браться за решение сложных вопросов характеризует его с положительной стороны. Но пренебрежение классической дипломатией и привычка рассчитывать только на себя может дорого стоить не только президенту, но и всей стране.

«Чтобы реформировать дипломатическую службу, надо в ней хоть день поработать, понять, что здесь и как. Потому что, например, все слышали, что в Париже на „Нормандии“ Сурков взбесился. Но почему? Потому что на встрече советников Ермак или что-то ему пообещал, что не смог выполнить, или не смог объяснить, что он этого обещать не может», — рассказывает один из членов украинской делегации в Париже. И добавляет:

«В итоге лидеры „четверки“ приехали подписывать согласованное заявление, а оно оказалась не совсем согласованным. Так не принято, чтобы советники передоговаривались, пока лидеры ждут».

До Парижа у Ермака было несколько контактов с Владиславом Сурковым, который во время президентства Порошенко коммуницировал с Виктором Медведчуком, в частности по подготовке «нормандской встречи».

Источники в окружении Ермака признают его непростые отношения с Сурковым.

«Сурков — не простой переговорщик. Им с Андреем было сложно, потому что Сурков не был нацелен искать компромиссы», — отмечает источник, близкий к новому главе ОПУ.

«А как работает Ермак? Он приходит и говорит россиянам: мы же с вами за интеграцию Донбасса? Да. Мы же за проведение выборов по украинскому закону? Да. Тогда смотрите: по украинскому законодательству невозможно проведение выборов без контроля над границей. Давайте искать варианты», — добавляет источник, приближенный к Ермаку.

Канал Козак — Ермак

Приход Ермака в переговоры с россиянами ознаменовал «изменение стратегии» в самом Кремле. И вместо «архитектора Новороссии», неуступчивого Суркова, куратором Украины стал «добрый украинец», заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

«Сурков был радикальный, и поэтому с ним было легче. Ты знал, чего от него ждать. Козак — это нечто другое. Он такой умеренный, слушает, типа украинец. Но на самом деле не менее опасен, чем Сурков.

И то, что Ермак бесконтрольно с ним постоянно на телефонной связи — это может быть проблемой. Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает", — делится опасениями один из главных дипломатов МИД, намекая на то, что контакты Ермака с Козаком и россиянами никоим образом не координируются с министерством.

«Если я понимаю, что какой-то вопрос могу решить оперативно и качественно, то делаю это. Однако это все всегда происходит в координации с МИД», — в свою очередь пытается убедить журналистов УП руководитель Офиса Зеленского.

Козак, кстати, фигура известная. Особенно тем, как он когда-то занимался решением приднестровского конфликта. В 2003 году он разработал так называемый «меморандум Козака», который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии и отказ Кишинева от собственных вооруженных сил.

Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума, Козака и «миротворцев» из России. То, что именно он стал куратором Украины, может только настораживать.

По сути при Зеленском Андрей Ермак сумел распространить свою непубличную дипломатию и на контакты с Москвой, и с Вашингтоном. Это порой дает быстрый и ощутимый результат. А порой создает проблемы.

«Ермак пришел из бизнеса, он думает, что здесь можно, как и там, обо всем договориться и порешать. Но он с первой же попытки попал в ловушки, которые ему расставили. И американцы с Джулиани, и русские с Козаком. Москва постепенно втягивает Ермака в переговоры, выдает нам людей, а сама думает, как снять блокаду и всунуть нам Донбасс», — считает один из предшественников Ермака в главном кресле в Администрации.

Вместо Богдана

Президент действиями своего помощника был доволен. Настолько, что решил заменить им, казалось, незаменимого главу Офиса Андрея Богдана.

Эта замена не была спонтанной, а стала следствием длительного мировоззренческого кризиса в ближайшем окружении Зе.

Несколько последних месяцев Ермак, который должен заниматься внешней политикой, постепенно наращивал влияние и на внутреннюю политическую кухню.

Летом 2019-го, когда партия «Слуга народа» с колес набирала списки, Ермак предложил несколько человек в ряды партии. Среди них — Галина Третьякова, Андрей Костин, Андрей Задорожный, который является его бизнеспартнером в «Международной фармацевтической группе».

Ближайший к главе ОПУ нардеп — это Николай Тищенко, который в «Слуге народа» возглавляет одну из больших групп и является заместителем руководителя фракции.

Тищенко не просто товарищ Ермака — они кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram.

Однако нардеп или не захотел, или не смог раскрыть тайну знакомства со своим влиятельным кумом.

«Я ценю дружбу. Я благодарен за дружбу. Я старой формации — воспитан на книгах Джека Лондона, на песнях Владимира Высоцкого. Вы знаете Владимира Высоцкого? Знаете его песни? Там у него есть песня о друге — «если друг оказался вдруг» — вот вам и мой ответ «, — сбивчиво объяснял свои отношения с Ермаком Тищенко в беседе с УП.

Еще один орган, где Ермак очень скоро может нарастить свое влияние — это Кабинет министров. В последние недели он вместе с президентом, премьером и первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром, проводил собеседования с кандидатами на должности в обновленное правительство Гончарука.

Скоро в Кабмине могут появиться два человека, близкие к новому председателю Офиса: это упомянутая депутат Третьякова, которая может возглавить Министерство соцполитики, и новый министр оккупированных территорий Алексей Резников, который по рекомендации Ермака представляет Украину в трехсторонней контактной группе в Минске.

Для полноты картины стоит вспомнить, что Ермак «рекомендовал» президенту нескольких председателей ОДА. По данным УП, на него ориентируются губернаторы как минимум трех областей — Донецкой, Луганской и Николаевской.

Существенно усилился Ермак и в родном Киеве. Пока Андрей Богдан воевал с Кличко, Ермак, не без «помощи» уже упомянутого Руди Джулиани, выстроил с мэром столицы достаточно теплые отношения.

Настолько теплые, что Кличко назначил двух близких к новому председателю ОПУ людей отвечать за благоустройство (читай — МАФы) в Киеве: Алексея Кулебу в департамент КГГА и Максима Бойка в КП «Киевблагоустройство».

Другие люди Ермака начинают появляться на различных уровнях в Киеве.

Вице-президент Украины?

Андрей Ермак — сложная и интересная персона. В течение жизни он рисковал и брался за новые для себя сферы деятельности. И почти всегда был успешным.

Придя во власть с Владимиром Зеленским, Ермак так же взялся за сферу реальной дипломатии и через несколько месяцев стал даже не теневым министром иностранных дел, а по сути видит себя вице-президентом Украины.

Как Ермаку удалось так быстро нарастить влияние и из незаметного помощника превратиться в лицо Офиса Зеленского? Ответ на этот вопрос становится очевидным, если понять, как Ермак помогал президенту.

«Богдан руководил Офисом. Это сотни подчиненных, постоянная работа со всеми органами власти, регионами и так далее. Министры, тот же Пристайко, отвечают за свои ведомства, где вал проблем и рутины. Они не могут каждый день видеть Зеленского и быть с ним в формате 24/7. А Ермак приезжает на Банковую с президентом и уезжает сразу за ним», — разводит руками в разговоре с УП один из членов правительства.

Пока другие тянули на себе рутину, Ермак имел роскошь выбирать только те проекты, которые интересны и важны для президента.

Более того, каждое достижение помощника было не просто работой, а выполнением личной просьбы Зеленского. Результаты Ермака президент видел сразу и автоматически считал их очень важными. Ведь он сам ставил задачи.

И надо признать — Ермак выполнял огромный объем сложных задач.

Пока Богдан непублично воевал с судьями, депутатами и министрами, Ермак записывал эффектные пункты в свое доселе пустое политическое резюме: освобождение пленных, возвращение кораблей из России, подготовка «нормандской встречи».

Но выбор Ермака вместо Богдана — это не только выбор между конкретными людьми. Вместе с главой Офиса Зеленский выбирает и стратегию своей политики.

Глобально ее можно описать так: вместо «турборежима» наступит эпоха плавных изменений и тихих договоренностей, вместо тотальной перезагрузки и прихода порой худших, но новых людей во власть — компромиссы с «эффективными старыми», как в истории с Кличко.

А главное — наступает эпоха поиска тяжелых компромиссов с Россией, первые из которых сознательно или случайно озвучивает глава фракции «Слуги народа» Арахамия.

Но Зеленскому следует не забывать, что, кто бы ни руководил Офисом, президентом остается он.

Как точно резюмировал один дипломат, помощников много, а президент — один:

«Именно президенту придется проводить через Раду закон о выборах на Донбассе, изменения в Конституцию и остальное. Поэтому Ермак или любой другой могут делать, что им заблагорассудится. Вся ответственность лежит на одном человеке — президенте Зеленском».

Роман Романюк, Роман Кравец, УП

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter