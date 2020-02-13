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17-летняя школьница при родах утопила ребенка в уличном туалете
В селе Петрово Днепропетровской области расследуют жуткий случай: 17-летняя жительница села родила ребенка в уличном туалете, малыш упал в выгребную яму и, естественно, не выжил. Точный причины смерти новорожденного должна назвать судмедэкспертиза.
юная роженица доносила ребенка до 36-й недели. Подросток состоит на учете у врача-психиатра, поэтому пока не понятно, насколько сельчанка осознавала свои действия и можно ли признать ее осудной по статье об убийстве матерью новорожденного.
Как сообщает Информатор, пока же несовершеннолетнюю отправили в перинатальный центр, поскольку при родах она потеряла много крови.
Напомним, похожий случай разбирался в суде Одесской области. 20-летнюю женщину, родившую в уличном туалете и обрекшую ребенка на смерть, приговорили к двум годам лишения свободы.
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