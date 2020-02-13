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Происшествия

17-летняя школьница при родах утопила ребенка в уличном туалете

12:37 13 февраля 2020 124
туалет
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Петрово Днепропетровской области расследуют жуткий случай: 17-летняя жительница села родила ребенка в уличном туалете, малыш упал в выгребную яму и, естественно, не выжил. Точный причины смерти новорожденного должна назвать судмедэкспертиза.

юная роженица доносила ребенка до 36-й недели. Подросток состоит на учете у врача-психиатра, поэтому пока не понятно, насколько сельчанка осознавала свои действия и можно ли признать ее осудной по статье об убийстве матерью новорожденного.

Как сообщает Информатор, пока же несовершеннолетнюю отправили в перинатальный центр, поскольку при родах она потеряла много крови.

Напомним, похожий случай разбирался в суде Одесской области. 20-летнюю женщину, родившую в уличном туалете и обрекшую ребенка на смерть, приговорили к двум годам лишения свободы.

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