- 14:20 Пытался взорвать гранату на рынке в Николаеве: суд вынес приговор
- 14:17 У Рябошапки завели дело на экс-заместителя военного прокурора
- 14:16 Завоевывать не нужно: раскрыт план Путина в отношении "ДНР"-"ЛНР"
- 14:14 Автохам не пропустил «скорую» на пустой дороге в Киеве: в сеть попало видео
- 13:41 Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей
- 13:35 Кровавая стрельба в Харькове: выяснились новые детали
- 13:31 «Дамбу нужно разрушить»: Поклонская отличилась нелепым обращением к Зеленскому
- 13:23 Еще одна перепись: Дубилет придумал, как посчитать жителей Крыма и Донбасса
- 13:20 Кому повезет в любви: гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака
- 13:18 Юристы пояснили, кто виноват в отключении шахты за долги
- 13:10 "Похудел на 30 килограмм": незаконно осужденный в России украинец пожаловался на ужасные условия содержания
- 12:57 Луи Люмьер придумал кино в одну из ночей, мучаясь от приступа головной боли
Юристы пояснили, кто виноват в отключении шахты за долги
В четверг, 13 февраля, из-за долгов за электроэнергию перед поставщиком и оператором распределения полностью обесточат государственное предприятие «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1», что повлечет за собой затопление самого ШУ «Южнодонбасское № 1» и шахты «Им. Н.С. Сургая», которая находится рядом. Об этом сообщил председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Волынец также поднял вопрос о том, на ком лежит ответственность за прекращение работы предприятия.
При этом в декабре 2019 года Верховный Суд Украины дал четкое разъяснение в рассмотрении аналогичного дела между энергокомпаниями и предприятиями-должниками. Суд постановил, что ответственность за все последствия из-за отключения от электроэнергии из-за долгов несет должностное лицо предприятия-должника.
«Стороны договора должны соблюдать принцип разумности, добросовестности и справедливости. И если у потребителя есть задолженность, это значит, что он не выполняет принцип разумности, добросовестности и справедливости. Раз он не следует этим принципам, то он получает правомерное предупреждение на отключение. И, соответственно, на потребителя ложатся обязанности по предотвращению негативных последствий такого отключения», — сказано в решении суда.
В свою очередь, адвокат Ростислав Кравец, партнер адвокатского объединения «Кравец и партнеры», прокомментировал данную ситуацию: «Компания-должник, согласно законодательству, действительно, в итоге может пострадать от исков, от взыскания имущества. При этом виновником в таких делах может выступать государство и органы местной власти, которые своевременно не финансировали, не компенсировали предприятиям убытки и разницу в тарифах (если речь о госпредприятиях). Например, если предприятие-должник относится к Минэнерго, то чиновники также будут подключены к искам, связанным с негативными последствиями вследствие отключения от электроэнергии».
Шахтеры заявляют, они выходили на диалог с местной областной администрацией, но чиновники только обещают найти решение.
6 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Червонограде и поручил Министерству энергетики и экологии решить проблемы шахтеров. Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!