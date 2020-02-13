Быстрые кредиты: права людей, взявших небольшой заем, не защищены законом

Деньги

Выдача так называемых быстрых кредитов остается одной из самых теневых и криминализованных сфер финансового рынка Украины. Людям, взявшим кредит даже на небольшую сумму, очень сложно его погасить: огромные проценты стремительно накапливаются. В итоге заемщики теряют свое имущество и даже жилье. Зачастую коллекторы терроризируют не только должника или его родственников, но даже знакомых или соседей, не имеющих к заемщику и его кредиту никакого отношения. Парламентарии попытались исправить катастрофическую ситуацию с защитой прав заемщиков. Действительно ли новые законы помешают криминализованным кредиторам обирать граждан?

«Кредиты меньше 4723 гривен выпали из-под контроля»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 1109 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины «О потребительском кредитовании». Целью документа является нормирование сферы микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

«Небольшой законопроект, который устраняет несправедливость, — заявил в своем выступлении в Раде автор документа, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. — В настоящее время закон о потребительском кредитовании не распространяется на так называемые микрокредиты, таким образом, заемщики не защищены. Данный законопроект устанавливает максимальную сумму взыскания — это двойной размер взятого кредита, вне зависимости от договоренности сторон».

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав потребителей услуг по микрокредитованию физических лиц, надлежащую проверку кредитоспособности заемщиков, недопущение катастрофических финансовых последствий для заемщиков, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов.

«Речь идет о кредитах в размере до 4723 грн — именно они сейчас выпали из-под контроля по основному закону, и потому относительно такого кредитования также будет вноситься информация в Единый реестр бюро кредитных историй. И это очень хорошо, — прокомментировала законопроект № 1109 член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. — Я надеюсь, что всю информацию относительно таких лиц будут собирать качественно, что не даст возможность потом по подставным документам требовать от людей возврата потребительских кредитов, которые никто никогда не брал».

О том, что именно предлагает новый законопроект, «ФАКТАМ» рассказали юристы.

— Какие кредиты в данный момент подпадают под действие Закона Украины «О потребительском кредитовании»?

— Законом четко определено, что потребительский кредит — это кредит, который получает физическое лицо с целевым назначением, не связанным с предпринимательской деятельностью, — сообщил «ФАКТАМ» юрист компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов. — При этом сумма потребительского кредита должна превышать размер минимальной заработной платы (на данный момент это 4173 грн), а срок возврата должен составлять более одного месяца. Таким образом, если человек берет кредит (независимо от способа получения денег и субъекта, который предоставляет кредитные средства) для удовлетворения личных потребностей (например, для покупки продуктов питания, бытовых товаров, жилья и так далее), то такой кредит является потребительским.

«У заемщиков появится возможность в течение 14 дней отказаться от кредита»

— Почему мелкие кредиты не регулируются законом?

— На сегодняшний день украинское законодательство четко не определяет такое понятие, как «микрокредит», — отвечает «ФАКТАМ» старший партнер компании PRAVO GARANT Надежда Загрия. — Закон Украины «О потребительском кредитовании» регулирует отношения между кредитодателями, кредитными посредниками и потребителями.

В то же время его действие не распространяется на:

договоры, которые содержат условие о потребительском кредите в форме кредитования счета со сроком погашения кредита до одного месяца, и кредитные договоры, которые заключаются на срок до одного месяца;

договоры займа, которые не предусматривают оплаты процентов или иных платежей за пользование денежными средствами;

кредитные договоры, целью которых является предоставление потребителю права осуществлять сделки с финансовыми инструментами, если такие сделки совершаются при участии или при посредничестве кредитодателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг;

кредиты, которые предоставляются по договору, заключенному в результате урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, утвержденного судом;

кредиты, которые предоставляются исключительно в рамках соответствующих государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу физических лиц и предусматривают отдельные условия кредитования, в том числе уплату процентов за пользование кредитом;

несанкционированный овердрафт, что является превышением суммы операции, осуществленной по счету, сверх суммы установленного кредитного лимита, который определен договором между кредитодателем и потребителем и не является прогнозированным по размеру и времени возникновения;

кредитные договоры, общий размер кредита по которому не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день его заключения;

кредиты, которые предоставляются ломбардами в случае передачи предмета залога на хранение ломбарду, при условии, что обязательство потребителя ограничивается стоимостью предмета залога. Также законом запрещено предоставление потребительского кредита в иностранной валюте.

— Как защитить себя человеку, получившему, на первый взгляд, небольшой кредит, но с весьма внушительными процентами и скрытыми дополнительными платежами за его обслуживание, колоссальными штрафами и пеней?

— В данном случае защитить свои законные интересы и права человек может, обратившись в суд. В зависимости от способа получения кредита (онлайн или офлайн) и времени его получения применяются нормы законодательства, действовавшие на момент возникновения кредитных отношений. Рассматривая соответствующие споры, суды руководствуются положениями Законов Украины «О защите прав потребителей», «Об электронной коммерции», «Об электронных документах и электронном документообороте», и, конечно, Гражданского кодекса Украины, — отметила Надежда Загрия.

— Какие новшества предлагает законопроект № 1109? Будут ли они действовать в случае, например, кредита в 2000 гривен, взятого в финансовый компании на текущие расходы или на покупку мобильного телефона?

— Законопроект № 1109 предлагает исключить ограничения, которые не позволяли нормам Закона Украины «О потребительском кредитовании» распространятся на «микрокредиты», — отвечает «ФАКТАМ» юрист юридической консалтинговой компании «Де-юре» Владислав Мартынчук. — Если прекратят действовать положения о том, что срок кредита должен быть не менее одного месяца, а размер кредита — превышать одну минимальную заработную плату, то «микрокредиты» попадут в сферу действия Закона Украины «О потребительском кредитовании». Гарантии, предусмотренные данным законом, будут распространяться и на «микрокредиты», в том числе и на предложенный в качестве примера кредит в 2000 гривен.

Из основных преимуществ законопроекта следует отметить обязанность заимодателей раскрывать информацию о кредите, суммах, подлежащих возврату, итоговой процентной ставке по кредиту, стоимости сопутствующих услуг. Кроме того, у заемщиков появится возможность в течение 14 дней отказаться от кредита, полностью вернув его сумму, а проценты уплатить только за фактический период пользования деньгами.

В случае досрочного возврата размер процентов за пользование кредитом также будет подлежать корректировке. При заключении кредитных договоров, подпадающих под действие Закона Украины «О потребительском кредитовании», будут ограничены возможности заимодателей навязывать заемщикам сопутствующие услуги.

В регулировании кредитов, размер которых составляет одну минимальную заработную плату или менее (например, 2000 гривен), предполагаются свои особенности. По таким кредитам выдвигаются более мягкие требования по объему информации, предоставляемой заимодателем. Кроме того, устанавливается иное ограничение по максимальному размеру штрафных санкций — совокупный размер штрафных санкций, процентов и других платежей в случае невыполнения обязательств по возврату такого кредита не должен превышать двукратный размер самого кредита.

«Кредитор не может обратиться в суд после истечения определенных сроков»

— Согласно предлагаемому законопроекту, данные обо всех микрокредитах будут вноситься в Единый реестр бюро кредитных историй. Это защитит интересы людей?

— Данное предложение, с моей точки зрения, в первую очередь призвано дать возможность заимодателям оценивать риски кредитования конкретного лица и устанавливать индивидуальные процентные ставки, — считает Владислав Мартынчук. — Теоретически, это нововведение позволит снизить стоимость кредита для исправных плательщиков, поскольку заимодатели смогут закладывать в «цену» займа меньший размер рисков.

Важно, что, согласно законопроекту, совокупный размер штрафных санкций (пени и штрафа) не должен превышать половины суммы кредита. При этом размер пени не должен превышать 15% от суммы кредита. Если же был просрочен кредит на сумму в размере одной минимальной заработной платы или менее, то совокупный размер штрафных санкций, процентов по кредиту и других платежей в связи с просрочкой, не должен превышать 200% от суммы кредита.

— Бывает, что на ничего не подозревающего человека, используя его персональные данные, оформляют «липовый» кредит. Новый законопроект защитит людей от необоснованных претензий со стороны кредитных организаций?

— На решение таких задач новый документ не направлен. Оформление кредита на человека без его согласия — это преступление, и ответственность за него устанавливается Уголовным кодексом Украины, — отметил Владислав Мартынчук.

— Как человеку защитить свои права?

— Действующее законодательство и судебная практика на сегодняшний день сформировали в этой сфере несколько позиций, которые способствуют защите прав должников, — говорит юрист Николай Максимов.

— Во-первых, человек, получающий кредит, должен ознакомиться с текстом кредитного договора и поставить на нем свою подпись. Если у кредитора отсутствует подписанный должником договор, то суд откажет во взыскании процентов, рассчитанных на основании такого кредитного договора.

Это применимо к случаям, когда клиенту дали заполнить только заявку о получении кредитных средств, но не ознакомили с условиями кредитного договора, который, к примеру, размещен на сайте банковского или финансового учреждения. Кредитор старается включить в шаблон заявки на получение кредита текст о том, что клиент ознакомился с кредитным договором и согласен с его условиями. В такой ситуации суды становятся на сторону должников и насчитывают проценты за пользование кредитом в размере учетной ставки Национального банка Украины, что значительно ниже процентной ставки, которая зачастую указывается в кредитных договорах.

Во-вторых, кредитор утрачивает право на начисление процентов после завершения сроков кредитования. То есть после окончания срока возврата денежных средств кредитор не может насчитывать проценты за пользование денежными средствами, а имеет право начислять три процента годовых и инфляционные потери, что зачастую значительно ниже, чем проценты, установленные кредитным договором.

В-третьих, важно помнить, что существует такое понятие, как срок исковой давности для обращения в суд. Иными словами, кредитор теряет право на обращение в суд с иском о взыскании задолженности после истечения определенных сроков, а именно:

трех лет с момента завершения срока действия кредитной карты — по карточным кредитам;

трех лет по взысканию ежемесячных платежей по кредиту с момента обязанности должника внести такие платежи — по кредитам с наличием письменного договора и ежемесячными платежами.

В-четвертых, кредитор перед подписанием договора потребительского кредитования обязан предоставить должнику полную информацию по кредиту (процентной ставке, виду кредита, общей стоимости кредитования и так далее). Если такая информация предоставлена не была, то договор кредита может быть признан недействительным в судебном порядке, — подытожил юрист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавние изменения в сфере защиты банковской тайны вызвали широкий резонанс в обществе. И простые граждане, и эксперты финансового сектора обеспокоены тем, что теперь для многих государственных органов фактически открыт доступ к банковским счетам не только компаний, но и всех граждан Украины, причем без разрешения суда.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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