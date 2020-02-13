24.38 / 24.58 26.47 / 26.84
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Завоевывать не нужно: раскрыт план Путина в отношении "ДНР"-"ЛНР"

14:17 13 февраля 2020 294
донецк знак
Инф. «ФАКТОВ»

Присоединение оккупированного Донбасса к России де-факто уже состоялось. Целью Кремля и Путина было интегрировать Донбасс в РФ, а не завоевать. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

При этом Бутусов уверен, что Россия будет всячески избегать официального включения ОРДЛО в свой состав. «Официального присоединения ОРДЛО к России точно не будет, — убежден он. — Хотя де-факто оно уже произошло. Открытая граница, российский рубль. Вот, теперь дело за паспортами».

Не допустит Кремль и такой политики с «ДНР"-"ЛНР», которая даст повод для усиления санкций. «С ними не ведут ту деятельность, которая может повлечь за собой проблемы на международном уровне. В Кремле не хотят получить еще больше санкций, которые, что бы там они ни говорили, действуют», — объясняет Бутусов.

Что Украина должна противопоставить усилиям Кремля, читайте в интервью Бутусова «ФАКТАМ» «Путин уже присоединил Донбасс к России, но катастрофа кроется в другом».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

донецк знак

Завоевывать не нужно: раскрыт план Путина в отношении "ДНР"-"ЛНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер