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Завоевывать не нужно: раскрыт план Путина в отношении "ДНР"-"ЛНР"
Присоединение оккупированного Донбасса к России де-факто уже состоялось. Целью Кремля и Путина было интегрировать Донбасс в РФ, а не завоевать. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
При этом Бутусов уверен, что Россия будет всячески избегать официального включения ОРДЛО в свой состав. «Официального присоединения ОРДЛО к России точно не будет, — убежден он. — Хотя де-факто оно уже произошло. Открытая граница, российский рубль. Вот, теперь дело за паспортами».
Не допустит Кремль и такой политики с «ДНР"-"ЛНР», которая даст повод для усиления санкций. «С ними не ведут ту деятельность, которая может повлечь за собой проблемы на международном уровне. В Кремле не хотят получить еще больше санкций, которые, что бы там они ни говорили, действуют», — объясняет Бутусов.
Что Украина должна противопоставить усилиям Кремля, читайте в интервью Бутусова «ФАКТАМ» «Путин уже присоединил Донбасс к России, но катастрофа кроется в другом».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!