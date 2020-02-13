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Спорт

Свитолина разгромила соперницу на турнире в Таиланде (видео)

14:49 13 февраля 2020 94
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая четвертую строчку в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на турнире в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 251 750 долларов.

Во втором круге наша соотечественница встречалась с австралийкой Сторм Сандерс (319-я). Разница в классе дала о себе знать с самого начала поединка, когда Элина фактически без борьбы выиграла первый сет. В начале второй партии соперница попыталась что-то противопоставить более титулованной украинке, но в итоге менее чем за час одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:2.

Таким образом Свитолина гарантировала себе 6 275 долларов призовых и в четвертьфинале турнира сыграет с японкой Нао Хибино (84-я), обыгравшей Пеангтарн Плипуек из Таиланда (286-я) — 6:0, 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Хуахине.

Фото WTA Tennis

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