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Свитолина разгромила соперницу на турнире в Таиланде (видео)
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая четвертую строчку в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на турнире в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 251 750 долларов.
Во втором круге наша соотечественница встречалась с австралийкой Сторм Сандерс (319-я). Разница в классе дала о себе знать с самого начала поединка, когда Элина фактически без борьбы выиграла первый сет. В начале второй партии соперница попыталась что-то противопоставить более титулованной украинке, но в итоге менее чем за час одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:2.
Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал https://t.co/1hZ2hEwjOY #tennis #WTA #Svitolina #ThailandOpen pic.twitter.com/9XdKRuVSiC— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 13, 2020
Таким образом Свитолина гарантировала себе 6 275 долларов призовых и в четвертьфинале турнира сыграет с японкой Нао Хибино (84-я), обыгравшей Пеангтарн Плипуек из Таиланда (286-я) — 6:0, 6:1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Хуахине.
Фото WTA Tennis
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!