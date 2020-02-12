24.36 / 24.58 26.52 / 26.90
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Таиланде (видео)

13:44 12 февраля 2020 22
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая четвертую строчку в мировом рейтинге WTA, успешно начала выступление на турнире в тайском Хуахине с призовым фондом 251 750 долларов, действующей победительницей которого является еще одна украинка Даяна Ястремская (которая, правда, не приехала защищать свой титул).

Соперницей нашей соотечественницы по первому раунду стала Бибиане Схофс из Нидерландов (195-я), с которой ранее Элина на официальных соревнованиях не пересекалась. Первый сет дался украинке относительно легко, а вот во втором голландка цеплялась за свой шанс, как могла, но все же опыт и мастерство Свитолиной в итоге взяли верх — 6:2, 6:4 в пользу одесситки.

«Прошло всего несколько дней, как я прилетела из Европы, где сейчас зима. В Хуахине совсем другие условия, здесь высокая влажность, — рассказала Свитолина во время интервью на корте. — Но я рада поиграть в теннис там, где теплая погода. Мне очень приятно выступать на этом корте и я с удовольствием здесь играю. Я чувствую себя хорошо, но нужно еще больше адаптироваться к условиям. Мне бы хотелось еще здесь поиграть, надеюсь, что смогу пройти дальше», — сказала украинка после матча.

За преодоление первого раунда лучшая теннисистка Украины заработала 3 600 долларов и в следующем круге встретится с австралийкой Сторм Сандерс (319-я), обыгравшей норвежку Ульрикке Эйкери (243-я) — 6:3, 6:4.

Отметим, что накануне, 11 февраля, Свитолина уже встречалась со Схофс — украинка также была заявлена в Хуахине на парный турнир, но в тандеме с Кван Яу Нг из Гонконга уже в первом круге проиграла голландке, выступающей в паре с китаянкой Синь-Юнь Хань, — 6:7 (6), 2:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины со Свитолиной в составе пробилась в плей-офф Кубка Федерации.

Фото Jimmie 48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер