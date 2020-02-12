Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Таиланде (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая четвертую строчку в мировом рейтинге WTA, успешно начала выступление на турнире в тайском Хуахине с призовым фондом 251 750 долларов, действующей победительницей которого является еще одна украинка Даяна Ястремская (которая, правда, не приехала защищать свой титул).

Соперницей нашей соотечественницы по первому раунду стала Бибиане Схофс из Нидерландов (195-я), с которой ранее Элина на официальных соревнованиях не пересекалась. Первый сет дался украинке относительно легко, а вот во втором голландка цеплялась за свой шанс, как могла, но все же опыт и мастерство Свитолиной в итоге взяли верх — 6:2, 6:4 в пользу одесситки.

The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6−2, 6−4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd — WTA (@WTA) February 12, 2020

«Прошло всего несколько дней, как я прилетела из Европы, где сейчас зима. В Хуахине совсем другие условия, здесь высокая влажность, — рассказала Свитолина во время интервью на корте. — Но я рада поиграть в теннис там, где теплая погода. Мне очень приятно выступать на этом корте и я с удовольствием здесь играю. Я чувствую себя хорошо, но нужно еще больше адаптироваться к условиям. Мне бы хотелось еще здесь поиграть, надеюсь, что смогу пройти дальше», — сказала украинка после матча.

За преодоление первого раунда лучшая теннисистка Украины заработала 3 600 долларов и в следующем круге встретится с австралийкой Сторм Сандерс (319-я), обыгравшей норвежку Ульрикке Эйкери (243-я) — 6:3, 6:4.

Отметим, что накануне, 11 февраля, Свитолина уже встречалась со Схофс — украинка также была заявлена в Хуахине на парный турнир, но в тандеме с Кван Яу Нг из Гонконга уже в первом круге проиграла голландке, выступающей в паре с китаянкой Синь-Юнь Хань, — 6:7 (6), 2:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины со Свитолиной в составе пробилась в плей-офф Кубка Федерации.

Фото Jimmie 48

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