День святого Валентина: что посмотреть в кино влюбленным (видео)

Шоу-бизнес

Приближается 14 февраля — День святого Валентина. «ФАКТЫ» уже рассказывали о том, какие блюда способны украсить праздник влюбленных. Создать романтическую атмосферу в этот день поможет хорошая музыка или фильм. Главное — не ошибиться в выборе.

Для тех, кому нравится смотреть фильмы в кинотеатре, «ФАКТЫ», внимательно изучив репертуар картин, идущих на этой неделе в украинском прокате, взяли на себя смелость рекомендовать следующие — немецкую мелодраму «Так близко к горизонту», французскую комедию «Моя собака идиот» и французскую мелодраму «Портрет девушки в огне».

«Так близко к горизонту»

(16+, Германия, Pantaleon Films, мелодрама, бюджет — 1 миллион долларов)

Картина является экранизацией одноименного бестселлера писательницы Джессики Кох. Книга занимала первое место в списке самых популярных на сайте Amazon. В немецком прокате лента прошла осенью 2019 года и собрала 4,3 миллиона долларов, став одним из самых кассовых фильмов, снятых в Германии за последние годы. Главная героиня — беззаботная девушка, которую ждет успешная карьера, обеспеченная жизнь.

Однажды утром она выходит из дома, не подозревая, что встретит человека, которого полюбит всем сердцем. Но это чувство заставит ее сделать сложный выбор… Снял фильм режиссер Тим Трахте. Главные роли исполнили Луна Ведлер («Самая красивая девушка в мире») и Янник Шуманн («Погружение»).

«Моя собака Идиот»

(12+, Франция, StudioCanal, комедия, бюджет — 10 миллионов долларов)

Фильм снят по мотивам одноименного романа американского писателя Джона Фанте, вышедшего в 1985 году. Еще 20 лет назад книга привлекла внимание известного французского кинопродюсера и режиссера Ришара Берри. Он предложил сделать экранизацию своему соотечественнику Ивану Атталю. Тот сначала не заинтересовался идеей. И только теперь Атталь снял фильм и исполнил в нем главную роль — переживающего творческий и личный кризис писателя. Герой картины случайно встречает на улице уже взрослого бездомного пса с задиристым характером.

Человек и животное привязываются друг к другу… Жену писателя сыграла известная актриса Шарлотта Генсбур, обладательница двух премий «Сезар». Она является супругой Атталя и в реальной жизни. У них трое детей, однако пара не спешит узаконить свой брак. Они уже снимались вместе в фильме «Моя жена — актриса» в 2001 году. «Моя собака идиот» собрала во Франции более 4 миллионов долларов в прокате.

«Портрет девушки в огне»

(18+, Франция, Lilies Films, драма)

Фильм получил две награды на Каннском международном кинофестивале в мае 2019 года. Действие происходит в середине XVIII века в Бретани. Жительница небольшого острова намерена выдать замуж за итальянца свою дочь. Девушка никогда не видела будущего супруга, и он ее тоже. Мать невесты решила отправить жениху ее портрет. Однако девушка не хочет выходить замуж за незнакомца и отказывается позировать художнику. Тогда ее мать идет на хитрость.

Она тайно нанимает нового портретиста — молодую художницу. Та должна подружиться с ее дочерью, проводить с ней все дни, а по ночам писать портрет по памяти… Сняла картину известный режиссер Селин Сьямма («Водяные лилии»). Главные роли исполнили Ноэми Мерлан («Небеса подождут») и Адель Энель («Оленья кожа»). Мать невесты сыграла голливудская звезда Валерия Голино («Человек дождя»). В мировом прокате фильм собрал 5.2 миллиона долларов.

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