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Мир

Россия уходит «в закат»: Беларусь изменит государственный герб (фото)

15:19 13 февраля 2020 376
Новый и старый вариант герба
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство юстиции Беларуси предложило новый вариант государственного герба, мотивируя это пожеланием граждан осовременить символ страны и убрать из него «российский акцент». Напомним, на днях безрезультатно завершилась очередная встреча Лукашенко с президентом России Путиным в Сочи.

В частности, изменения претерпит изображение звезды — ее хотят несколько уменьшить и сделать объемной.

«Именно от граждан звучало предложение изменить границы звезды, так как в предыдущем варианте границы очень четкие, и был какой-то милитаристский характер, как в военной звезде. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной», — пояснили в министерстве журналистам Радио Свобода.

Также на гербе снизу изменили угол наклона глобуса. Таким образом, России на глобусе стало меньше, а Европы визуально больше.

«Очередной поворот истории и на карте герба Россия уходит «в закат», — прокомментировал изменения политолог Игар Тышкевич в своем Facebook.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заметил ухудшение отношений президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, которого хозяин Кремля активно склоняет к «углубленной интеграции» двух стран. По его мнению, это произошло потому, что «бацька» очень несговорчивый, изворотливый, умеющий моментально менять тактику и стратегию, а также в любой ситуации отстаивает интересы своей страны.

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