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Гордон рассказал, почему Путин ненавидит Лукашенко
У президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, которого хозяин Кремля активно склоняет к «углубленной интеграции» двух стран, очень плохие отношения.
Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
По словам Гордона, оба президента прекрасные актеры, поэтому на людях не демонстрируют свое истинное отношение друг к другу.
Одной из причин, такой «нелюбви» является рост кремлевского лидера.
«Дело в том, что Путин должен не любить Лукашенко априори, потому что Лукашенко очень высокий. Это уже повод для нелюбви и я не вижу в этом ничего смешного», — уточнил Гордон.
Вторая причина, по мнению Гордона, Лукашенко очень серьезный государственный деятель и долго правит Беларусью.
Кроме того, бацька очень несговорчивый, изворотливый, умеющий моментально менять тактику и стратегию. Он в любой ситуации отстаивает интересы своей страны. Заверяя Россию «в дружбе навек» и извлекая преференции от такой «дружбы», Лукашенко в момент, когда Кремль стал давить и требовать компенсации, не пошел на поводу у Путина.
«Путину нравятся люди, которые заглядывают ему в рот, в глаза, и делают все, что он просит. А Лукашенко сопротивляется. Мне когда-то Задорнов, покойный, Михаил Николаевич сказал, что Беларусь — это последний оплот вообще, последний оплот партизанского движения в Европе. В этом плане. Лукашенко возглавляет этот партизанский отряд», — добавил Гордон.
Напомним, на протяжении всего 2019 года Москва пыталась заставить Минск реанимировать договор о Союзном государстве. Однако переговоры постоянно заходили в тупик. На днях безрезультатно завершилась очередная встреча Лукашенко и Путина в Сочи.
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