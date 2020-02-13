24.35 / 24.56 26.45 / 26.81
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Светит пожизненное: в Киеве возобновился судебный процесс над матерью, заморившей голодом годовалого ребенка

16:14 13 февраля 2020 722
Владислава Трохимчук в зале суда
Инф. «ФАКТОВ»

Голосеевский районный суд Киева вернулся к рассмотрению резонансного дела о голодной смерти годовалого сына Владиславы Трохимчук. Напомним, ребенок и его двухлетняя сестра на 11 дней остались запертыми в квартире, пока их мать проводила время с новым мужем.

Суд назначил обвинительный акт к рассмотрению и продлил обвиняемой предупредительную меру в виде содержания под стражей.

Следующее судебное заседание состоится 17 февраля, сообщили в Прокуратуре Киева.

Напомним, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отменил приговор, вынесенный Владиславе Трохимчук Голосеевским районным судом. Последний приговорил ее всего лишь к 8 годам лишения свободы. Причем по закону Савченко, который приравнивает один год в СИЗО к двум годам колонии, Владислава должна была выйти на свободу меньше, чем через три года.

К тому же прямо во время оглашения приговора судьи Голосеевского района поменяли квалификацию с «убийства» на «оставление в опасности». Услышав смехотворно мягкий приговор, Владислава Трохимчук засмеялась и хлопнула в ладоши.

Скрин видео заседания суда

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Адель

Сбросившую 45 килограммов Адель засняли в спортивном костюме на улице (фото)

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер