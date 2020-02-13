- 17:23 Любовь во время "чумы": украинец отказался покидать зараженный Ухань из-за невесты
- 17:02 Биатлон в Антхольце: Украина завершила стартовую гонку чемпионата мира в топ-5
- 16:54 Захват кораблей возле Крыма: Украина заявила в ОБСЕ, что катер "Бердянск" обстреляли с вертолета
- 16:37 Любовь здесь ни при чем: открылись обстоятельства "женской мести" в центре Киева
- 16:33 «Декоммунизация» по-одесски: прячут памятник Ленину, «перекрестили» Маркса и восстановили мавзолей Котовского
- 16:31 За обвиненного в коррупции главу Черновицкой ОГА назначили 10-миллионный залог
- 16:25 Салат «Святой Валентин» на День влюбленных: легко и быстро
- 16:14 Светит пожизненное: в Киеве возобновился судебный процесс над матерью, заморившей голодом годовалого ребенка
- 16:13 Погоня в Харькове: стрелявший полицейский задержан, прокуратура рассказала подробности
- 16:11 250 тысяч евро с гектара: кто дает наибольшую ежегодную выручку
- 16:03 Всю ночь провели в больнице: в семье Сергея Бабкина случилась беда
- 15:54 Без вариантов: Путин заявил, что родителей "под номерами" в России при нем не будет
Светит пожизненное: в Киеве возобновился судебный процесс над матерью, заморившей голодом годовалого ребенка
Голосеевский районный суд Киева вернулся к рассмотрению резонансного дела о голодной смерти годовалого сына Владиславы Трохимчук. Напомним, ребенок и его двухлетняя сестра на 11 дней остались запертыми в квартире, пока их мать проводила время с новым мужем.
Суд назначил обвинительный акт к рассмотрению и продлил обвиняемой предупредительную меру в виде содержания под стражей.
Следующее судебное заседание состоится 17 февраля, сообщили в Прокуратуре Киева.
Напомним, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отменил приговор, вынесенный Владиславе Трохимчук Голосеевским районным судом. Последний приговорил ее всего лишь к 8 годам лишения свободы. Причем по закону Савченко, который приравнивает один год в СИЗО к двум годам колонии, Владислава должна была выйти на свободу меньше, чем через три года.
К тому же прямо во время оглашения приговора судьи Голосеевского района поменяли квалификацию с «убийства» на «оставление в опасности». Услышав смехотворно мягкий приговор, Владислава Трохимчук засмеялась и хлопнула в ладоши.
Скрин видео заседания суда
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..