Происшествия

Голосеевский районный суд Киева вернулся к рассмотрению резонансного дела о голодной смерти годовалого сына Владиславы Трохимчук. Напомним, ребенок и его двухлетняя сестра на 11 дней остались запертыми в квартире, пока их мать проводила время с новым мужем.

Суд назначил обвинительный акт к рассмотрению и продлил обвиняемой предупредительную меру в виде содержания под стражей.

Следующее судебное заседание состоится 17 февраля, сообщили в Прокуратуре Киева.

Напомним, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отменил приговор, вынесенный Владиславе Трохимчук Голосеевским районным судом. Последний приговорил ее всего лишь к 8 годам лишения свободы. Причем по закону Савченко, который приравнивает один год в СИЗО к двум годам колонии, Владислава должна была выйти на свободу меньше, чем через три года.

К тому же прямо во время оглашения приговора судьи Голосеевского района поменяли квалификацию с «убийства» на «оставление в опасности». Услышав смехотворно мягкий приговор, Владислава Трохимчук засмеялась и хлопнула в ладоши.

Скрин видео заседания суда

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