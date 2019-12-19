Матери, заморившей голодом годовалого ребенка, отменили приговор: что произошло

Происшествия

Во вторник, 18 декабря, Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского районного суда столицы Владиславе Трохимчук — молодой женщине, которая оставила трехлетнюю дочь и годовалого сына одних в квартире на одиннадцать дней. Более того, их заперли в комнате, лишив доступа к водопроводу и холодильнику. Фактически мать обрекла малышей на страшную и мучительную смерть. Аня и Даня сдирали обои со стен, жевали линолеум, питались своими экскрементами, а их мама прекрасно проводила время со своим новым сожителем и их общей новорожденной дочерью в другой квартире. Маленький Даня умер от голода на восьмой день, Анечка провела еще три дня в комнате с разлагающимся телом братика. Когда горе-мать таки заявилась домой, девочка была в критическом состоянии, полностью истощена и обезвожена. От шока она даже утратила дар речи. Приехавшие на вызов врачи забрали малышку в реанимацию, а ее маму полиция задержала.

Комната, где были заперты дети

Почему мать обрекла детей на голодную смерть, молодая женщина говорить отказывалась. Причина выяснилась вскоре и оказалась просто чудовищной. Оказывается, Владислава и раньше морила детей голодом, фотографировала их худеньких, бледных, изможденных, выставляла фото в интернете и просила у людей деньги якобы на операцию. Документов и справок о выдуманных ею смертельных болезнях Владиславе взять было неоткуда, вот она и давила на жалость. Когда зимой 2016 года знакомые из интернет-сообщества помощи детям заподозрили ее в мошенничестве, Трохимчук пригласила их домой — убедиться, в каком плачевном состоянии ее дети. И чтобы довести Аню и Даню до этого состояния, заперла их одних дома на одиннадцать дней… Просчиталась только со сроком. За такое время не только ребенок, но и взрослый вполне мог умереть от голода и жажды.

Следствие тянулось три года. В августе 2019-го обвиняемую, которой по всем правилам грозило пожизненное заключение за убийство малолетнего сына, приговорили всего лишь к восьми годам лишения свободы. Причем по закону Савченко, который приравнивает один год в СИЗО к двум годам колонии, Владислава должна была выйти на свободу меньше чем через три года. Прямо во время оглашения приговора судьи Голосеевского района поменяли квалификацию с «убийства» на «оставление в опасности». Услышав смехотворно мягкий приговор, Владислава Трохимчук засмеялась и хлопнула в ладоши.

Столичная прокуратура в свою очередь заявила, что так этого не оставит. В кратчайшие сроки была подана апелляция и на слишком мягкий приговор Владиславе, и на смену квалификации статьи. Киевский апелляционный суд поддержал прокуратуру по обоим пунктам.

— Прокурор особо подчеркивал несоответствие квалификации «оставление в опасности» действиям, совершенным подсудимой, ведь эта квалификация не предусматривает умысла, — объясняет «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец. - Во время заседания апелляционного суда женщина и сама не смогла ответить на вопрос, почему же она все-таки закрыла детей на одиннадцать дней в квартире одних. Более того, апелляционный суд учел, что доказательства по делу, предоставленные суду первой инстанции, не были надлежащим образом рассмотрены и оценены. Интересно, что адвокаты Трохимчук тоже были не согласны с приговором суда первой инстанции, но прямо противоположно нам. Они просили апелляционный суд уменьшить срок заключения Владиславе с восьми лет до пяти лет и десяти месяцев. В таком случае она по закону Савченко вышла бы на свободу уже сегодня. Но, к счастью, апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении их жалобы и удовлетворил нашу. Мы считаем, это победа! Теперь дело будет снова возвращено в Голосеевский районный суд, только другой судебной коллегии. Очень надеюсь, что рассматривать его начнут в течение ближайших двух месяцев — именно на такой срок вчера продлили арест Владиславе Трохимчук. Ведь если суд будут затягивать, а срок ее содержания под стражей закончится, есть угроза, что она просто выйдет на свободу. А допустить этого нельзя. Женщина, хладнокровно заморившая голодом ребенка, должны понести справедливое наказание.

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