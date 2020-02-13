- 16:54 Захват кораблей возле Крыма: Украина заявила в ОБСЕ, что катер "Бердянск" обстреляли с вертолета
- 16:37 Любовь здесь ни при чем: открылись обстоятельства "женской мести" в центре Киева
- 16:33 «Декоммунизация» по-одесски: прячут памятник Ленину, «перекрестили» Маркса и восстановили мавзолей Котовского
- 16:31 За обвиненного в коррупции главу Черновицкой ОГА назначили 10-миллионный залог
- 16:25 Салат «Святой Валентин» на День влюбленных: легко и быстро
- 16:14 Светит пожизненное: в Киеве возобновился судебный процесс над матерью, заморившей голодом годовалого ребенка
- 16:13 Погоня в Харькове: стрелявший полицейский задержан, прокуратура рассказала подробности
- 16:11 250 тысяч евро с гектара: кто дает наибольшую ежегодную выручку
- 16:03 Всю ночь провели в больнице: в семье Сергея Бабкина случилась беда
- 15:54 Без вариантов: Путин заявил, что родителей "под номерами" в России при нем не будет
- 15:48 В Кропивницком в честь Дня влюбленных создали "сердце" из автомобилей
- 15:43 Кабмин определился с главой Сумской ОГА: кто такой Дмитрий Живицкий
Любовь здесь ни при чем: открылись обстоятельства "женской мести" в центре Киева
«Любовная драма» в центре Киева, участница которой выбрасывала из окна квартиры вещи прямо на тротуар, на поверку оказалась историей другого толка. Свое видение представил свидетель инцидента Семен Широчин в Facebook.
По его словам, квартира была сдана порядочной девушке, однако впоследствии оказалось, что у нее есть проблемы с психикой.
В результате очередного приступа бешенства она выбросила из окна не только хозяйские вещи, но и свои.
«История эта, к сожалению, касается моего знакомого, который эту квартиру сдает, и в которой неадекватная сумасшедшая арендаторша устроила погром, выбросив не свои, а хозяйские вещи. И забрали ее не в полицию, а в психлечебницу. И с которой особо и компенсацию ущерба теперь не взять, потому что она крышей «поехавшая», — написал Семен, призвав не верить сказкам о мести девушки за испорченный День Святого Валентина.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как не допустить превращения страстной любви в жгучую ненависть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..