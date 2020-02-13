Общество и люди

Любовь здесь ни при чем: открылись обстоятельства "женской мести" в центре Киева

«Любовная драма» в центре Киева, участница которой выбрасывала из окна квартиры вещи прямо на тротуар, на поверку оказалась историей другого толка. Свое видение представил свидетель инцидента Семен Широчин в Facebook.

По его словам, квартира была сдана порядочной девушке, однако впоследствии оказалось, что у нее есть проблемы с психикой.

В результате очередного приступа бешенства она выбросила из окна не только хозяйские вещи, но и свои.

«История эта, к сожалению, касается моего знакомого, который эту квартиру сдает, и в которой неадекватная сумасшедшая арендаторша устроила погром, выбросив не свои, а хозяйские вещи. И забрали ее не в полицию, а в психлечебницу. И с которой особо и компенсацию ущерба теперь не взять, потому что она крышей «поехавшая», — написал Семен, призвав не верить сказкам о мести девушки за испорченный День Святого Валентина.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как не допустить превращения страстной любви в жгучую ненависть.



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