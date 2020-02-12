Парень бросил девушку перед Днем святого Валентина: месть не заставила себя ждать (фото)

Общество и люди

В центре Киева в одном из дворов на улице Институтской разыгралась любовная драма. Из окна третьего этажа на землю летели картины, одежда, книги. На газоне оказались видеокамера, постель и старые стулья.

Очевидцы говорят, что выбрасывала вещи молодая девушка. Из ее скупых реплик складывалась следующая картина: в квартире девушка жила вместе с молодым человеком, но буквально накануне Дня влюбленных бойфренд объявил о разрыве отношений. Девушка не нашла иного способа отомстить, кроме как выбросить из окна все представляющее ценность.

На место прибыли представители Патрульной полиции. Им возмутительница спокойствия подтвердила, что здесь больше не живет, а квартира на Институтской принадлежит бойфренду, теперь уже бывшему. Оказалось, что зовут девушку Оксана, и официально она зарегистрирована в Киевской области. Об этом сообщает «Главком».

Приятель девушки, пришедший помочь с переездом, объяснил всем заинтересованным, что Оксана выбрасывала из окна собственные вещи, а не имущество бывшего бойфренда, потому обвинить девушку можно разве что в нарушении правил придомового благоустройства.

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Фото Катерина Зінов'єва/Facebook, glavcom.ua

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