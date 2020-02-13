Земля оказалась под влиянием одной из самых грозных планет: что советуют астрологи

Стиль жизни

В феврале одна из самых грозных планет — Вакшья — вошла в знак Рака, где пробудет до 2028 года. О том, что она собой представляет и какие изменения внесет в жизнь землян, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. (Чем опасен Меркурий в знаке Рыб, где он пробудет до 12 апреля, читайте здесь.)

— Вакшья — одна из пяти планет, которые астрологи называют стражами, — говорит Валентина. — Их имена — Приап, Хауранг, Тиштар и Вананд, и отвечают они, соответственно, за прошлое, настоящее, будущее и вечное. Вакшья — пятый страж — является старшей над первыми четырьмя. Это маленькая планета, которая наделена силой «стихии». Чтобы понять, какие изменения за собой влечет, достаточно вспомнить, как она проявила себя там в предыдущий период. Об этом писал один из моих учителей — Сергей Симаков. Вакшья находилась в Раке в 1912—1920 годах. Что случилось в это время? Первая мировая война перекроила карту Европы. Революция, которая перевернула жизнь людей вверх тормашками, многих выкинула из страны, выкорчевала с корнем династию Романовых… В общем, времена были не из легких, после них человечество долго приходило в себя. Кстати, во время падения Римской империи Вакшья тоже находилась в знаке Рака.

— Значит ли это, что нас опять ждут катаклизмы?

— Мы и так все время живем во времена перманентных перемен. Важнее понимать, какая у них будет направленность и на что они повлияют прежде всего. Нынешняя Вакшья первым делом ударит по традициям и корням, потому что именно за эти моменты отвечает Рак. Когда наш пятый страж начинает двигаться по нему, идет отказ от прошлого и любых родственных связей. По словам Симакова, выбор в таких случаях у людей невелик: либо вы помните о своих предках и, так или иначе, служите своим корням, подчиняясь заведенным как минимум век назад традициям. Либо отрекаетесь от всего, что привязывает вас к почве — и реальной, и виртуальной, и вас носит по миру как лист по ветру. «Корни» в этом смысле имеют огромное значение: они подпитывают человека, дают ему массу возможностей, которые обязательно приведут к успеху. Если он от своих корней отрывается, никакие благоприятные возможности ему не светят. На что может рассчитывать растение без корней, если, конечно, оно не перекати-поле? Оно медленно, но верно засохнет. То же самое происходит и с человеком, поэтому всех Иванов, не помнящих своего родства, ничего хорошего не ждет. Главное в это время — помнить, что вы не первый и не последний в цепочке своего рода. Важно знать его традиции, беречь их и передавать детям и внукам, которые с свою очередь передадут их дальше.

Но куда хуже приходится тем людям, которые сознательно отказываются от своего рода. Причин тому может быть множество, мы знаем о политических, социальных, экономических и даже личных. Люди «забывали» своих предков, потому что в стране менялся общественный строй, или рвали связь с семьей, потому что вторая половинка — или ее родственники — не хотели этого родства.

— Чем чреваты такие поступки?

— Это очень болезненный — как в прямом, так и в переносном — смысле процесс, который доставляет страдания отступнику. Оно и понятно: попробуйте сильно потянуть за палец на руке или ноге — вам будет больно. А как можно оторвать свои корни? Это крайне тяжелые и неприятные ощущения.

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Вакшья чрезвычайно строга к таким людям, она их просто «стирает». Причем крайне редко речь идет о физическом уничтожении — в этом нет необходимости. Человек как будто исчезает из сферы внимания других — даже самых близких ему — людей. Он ничего не может достичь, от всего вынужден отказываться, его жизнь становится серой, в ней не происходит ничего важного, а сам он никому не интересен. Согласитесь, незавидная доля. Прежде всего всё, о чем мы говорим, коснется представителей знака Рак, в который вошла Вакшья. Но и другим — тем, кто неправильно себя поведет, — стоит опасаться мести от этой планеты.

— Как можно воспрепятствовать этому процессу?

— Встать на сторону своего рода. Такое действие, кстати, полезно не только в данном случае, но и вообще, поскольку связь с предками подпитывает необходимой для жизни и деятельности энергией, поддерживает в сложных ситуациях, помогает принимать правильные решения. Вообще ощущение того, что ты не один, что ты — звено в длительной цепочке людей, которые жили задолго до тебя и будут жить после, благотворно влияет на психическое здоровье, а это само по себе уже немало.

— Как отметилась Вакшья в предыдущем месте своего пребывания — в знаке Льва?

— Проверила на соответствие занимаемой «должности» людей, занимающих высокое положение в обществе, — президентов, премьер-министров, духовных лидеров. Наверняка, подумав, каждый из нас вспомнит тех, кто еще недавно занимал значительное место на международной арене, заставлял говорить о себе в новостях и вдруг потускнел в глазах людей. Это значит, что Вакшья в знаке Льва, который отвечает за лидерские качества, харизму и талант, сдвинула их с места, которое они занимали незаконно. В знаке Льва Вакшья находилась с 2013 года, так что происходившие в это время политические процессы в Украине, включая бегство из страны бывшего президента с его многочисленными сторонниками, вполне в эту схему укладывается.

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