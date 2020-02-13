- 20:26 За нарушение карантина — расстрел: стало известно, как в КНДР борются с коронавирусом
- 20:05 Комедии и мелодрамы: лучшие фильмы на День всех влюбленных
- 19:59 Земля оказалась под влиянием одной из самых грозных планет: что советуют астрологи
- 19:58 Спецоперация в аэропорту Херсона: СБУ обезвредила таможенников, обложивших «данью» предпринимателей
- 19:53 Штепе снова не избрали меру пресечения: свидетели обвинения заявляют об угрозах
- 19:36 На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь
- 19:29 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
- 19:19 Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых
- 19:15 Звездный футболист, перенесший инфаркт, решил стать президентом
- 19:08 Главное – не переборщить: топ-5 нарядов для встречи Дня святого Валентина
- 19:05 В Виннице полицейские спасли беременную женщину, пытавшуюся покончить с собой
- 19:02 Весеннее тепло: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Земля оказалась под влиянием одной из самых грозных планет: что советуют астрологи
В феврале одна из самых грозных планет — Вакшья — вошла в знак Рака, где пробудет до 2028 года. О том, что она собой представляет и какие изменения внесет в жизнь землян, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. (Чем опасен Меркурий в знаке Рыб, где он пробудет до 12 апреля, читайте здесь.)
— Вакшья — одна из пяти планет, которые астрологи называют стражами, — говорит Валентина. — Их имена — Приап, Хауранг, Тиштар и Вананд, и отвечают они, соответственно, за прошлое, настоящее, будущее и вечное. Вакшья — пятый страж — является старшей над первыми четырьмя. Это маленькая планета, которая наделена силой «стихии». Чтобы понять, какие изменения за собой влечет, достаточно вспомнить, как она проявила себя там в предыдущий период. Об этом писал один из моих учителей — Сергей Симаков.Вакшья находилась в Раке в 1912—1920 годах. Что случилось в это время? Первая мировая война перекроила карту Европы. Революция, которая перевернула жизнь людей вверх тормашками, многих выкинула из страны, выкорчевала с корнем династию Романовых… В общем, времена были не из легких, после них человечество долго приходило в себя. Кстати, во время падения Римской империи Вакшья тоже находилась в знаке Рака.
— Значит ли это, что нас опять ждут катаклизмы?
— Мы и так все время живем во времена перманентных перемен. Важнее понимать, какая у них будет направленность и на что они повлияют прежде всего. Нынешняя Вакшья первым делом ударит по традициям и корням, потому что именно за эти моменты отвечает Рак. Когда наш пятый страж начинает двигаться по нему, идет отказ от прошлого и любых родственных связей. По словам Симакова, выбор в таких случаях у людей невелик: либо вы помните о своих предках и, так или иначе, служите своим корням, подчиняясь заведенным как минимум век назад традициям. Либо отрекаетесь от всего, что привязывает вас к почве — и реальной, и виртуальной, и вас носит по миру как лист по ветру. «Корни» в этом смысле имеют огромное значение: они подпитывают человека, дают ему массу возможностей, которые обязательно приведут к успеху. Если он от своих корней отрывается, никакие благоприятные возможности ему не светят. На что может рассчитывать растение без корней, если, конечно, оно не перекати-поле? Оно медленно, но верно засохнет. То же самое происходит и с человеком, поэтому всех Иванов, не помнящих своего родства, ничего хорошего не ждет. Главное в это время — помнить, что вы не первый и не последний в цепочке своего рода. Важно знать его традиции, беречь их и передавать детям и внукам, которые с свою очередь передадут их дальше.
Но куда хуже приходится тем людям, которые сознательно отказываются от своего рода. Причин тому может быть множество, мы знаем о политических, социальных, экономических и даже личных. Люди «забывали» своих предков, потому что в стране менялся общественный строй, или рвали связь с семьей, потому что вторая половинка — или ее родственники — не хотели этого родства.
— Чем чреваты такие поступки?
— Это очень болезненный — как в прямом, так и в переносном — смысле процесс, который доставляет страдания отступнику. Оно и понятно: попробуйте сильно потянуть за палец на руке или ноге — вам будет больно. А как можно оторвать свои корни? Это крайне тяжелые и неприятные ощущения.
Читайте также: Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака
Вакшья чрезвычайно строга к таким людям, она их просто «стирает». Причем крайне редко речь идет о физическом уничтожении — в этом нет необходимости. Человек как будто исчезает из сферы внимания других — даже самых близких ему — людей. Он ничего не может достичь, от всего вынужден отказываться, его жизнь становится серой, в ней не происходит ничего важного, а сам он никому не интересен. Согласитесь, незавидная доля. Прежде всего всё, о чем мы говорим, коснется представителей знака Рак, в который вошла Вакшья. Но и другим — тем, кто неправильно себя поведет, — стоит опасаться мести от этой планеты.
— Как можно воспрепятствовать этому процессу?
— Встать на сторону своего рода. Такое действие, кстати, полезно не только в данном случае, но и вообще, поскольку связь с предками подпитывает необходимой для жизни и деятельности энергией, поддерживает в сложных ситуациях, помогает принимать правильные решения. Вообще ощущение того, что ты не один, что ты — звено в длительной цепочке людей, которые жили задолго до тебя и будут жить после, благотворно влияет на психическое здоровье, а это само по себе уже немало.
— Как отметилась Вакшья в предыдущем месте своего пребывания — в знаке Льва?
— Проверила на соответствие занимаемой «должности» людей, занимающих высокое положение в обществе, — президентов, премьер-министров, духовных лидеров. Наверняка, подумав, каждый из нас вспомнит тех, кто еще недавно занимал значительное место на международной арене, заставлял говорить о себе в новостях и вдруг потускнел в глазах людей. Это значит, что Вакшья в знаке Льва, который отвечает за лидерские качества, харизму и талант, сдвинула их с места, которое они занимали незаконно. В знаке Льва Вакшья находилась с 2013 года, так что происходившие в это время политические процессы в Украине, включая бегство из страны бывшего президента с его многочисленными сторонниками, вполне в эту схему укладывается.
Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», что можно и чего нельзя делать с 10 по 16 февраля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...