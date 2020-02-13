Подарок ко Дню Валентина: Камалии вернули украденный телефон

Шоу-бизнес

Популярная певица Камалия, у которой в торговом центре в Киеве украли дорогой смартфон, поделилась радостной новостью. Ее новый IPhone 11 Pro Max нашли и вернули. Жена миллионера на радостях не устает благодарить всех, кто был причастен к этому.

«Я благодарна всем, кто помогал: @national.police.ua, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и „стимулировали“ поиск. Некоторые писали в комментариях, мол, не позорься, купи новый телефон… Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удали все данные», — сообщила Камалия на своей странице в Instagram и пообещала впредь быть более внимательной и острожной. Возвращение телефона она считает отличным подарком ко Дню святого Валентина.

Напомним, воровка вытащила из кармана Камалии телефон, пока та выбирала подарки дочкам.

Недавно также повезло певице MARUV — ей вернули украденную дорогую сумку.

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