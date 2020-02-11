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Камалию обворовали в торговом центре в Киеве: подробности
Известная певица Камалия, которая еще недавно вместе с мужем и дочками наслаждалась беззаботным зимним отдыхом, стала жертвой грабителей. Звезда пострадала в торговом центре в Киеве. Ловкие воришки незаметно вытащили у нее из кармана дорогой мобильный телефон — IPhone 11 Pro Max. Обнаружив пропажу, Камалия вызвала полицию, зафиксировала правонарушение. Певица очень расстроилась, но не отказала стражам порядка в фото.
«Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения)», — рассказала Камалия в Instagram.
Инцидент произошел в торговом центре Ocean Plaza, который недавно пострадал из-за прорыва теплотрассы. Певица сомневается, что дорой смартфон, который теперь заблокирован и занесен в список утерянных, найдется и просит всех не терять бдительности.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полиция задержала вора, укравшего сумку у певицы MARUV.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».