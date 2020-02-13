Происшествия

В Виннице полицейские спасли беременную женщину, пытавшуюся покончить с собой (видео)

В Виннице патрульные роты «ТОР» предотвратили самоубийство беременной женщины, которая собиралась спрынуть с моста на автомобильной дороге М-21. Напомним, в январе аналогичную попытку после ссоры с парнем предприняла молодая жительница Лисичанска в Луганской области.

Патрульных на место инцидента вызвали свидетели, которые в тот момент проезжали мимо, сообщает Патрульная полиция Винницкой области в Facebook.

Инспекторы Александр Загоруй, Андрей Миколюк, Александр Покотило и Александр Онофрийчук — пытались отговорить женщину от рокового шага, но она отказывалась слушать.

Заговорив с ней, патрульные улучили момент и быстро перетащили женщину через ограждение моста.

В себя спасенная пришла только в карете «скорой помощи». Она даже поблагодарила полицейских и небезразличных граждан, не позволивших ей совершить самоубийство.

Полицейские же выложили в сеть оперативное видео, которое набирает все больше «лайков».

Как сообщали «ФАКТЫ», в декабре сеть впечатлило видео спасения отчаявшейся женщины в Кропивницком.

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