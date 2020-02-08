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Происшествия

После ссоры с парнем девушка спрыгнула с моста в ледяную воду: спасение самоубийцы попало на видео

7:43 8 февраля 2020 205
Мост в Лисичанске
Инф. «ФАКТОВ»

В Лисичанке патрульные полицейские предотвратили самоубийство 17-летней девушки, которая пошла на отчаянный шаг после ссоры с парнем. Напомним, в декабре аналогичные случаи произошел в Кропивницком и в Киеве.

О звонке любимой полицейским рассказал сам парень, который отправился с ними на мост через Сиверский Донец, где уже стояла девушка.

Попытки отговорить ее от рокового шага оказались безуспешными. К тому же сам парень, не послушав патрульных, побежал к девушке, пытаясь ее остановить. В ту же минуту она прыгнула вниз.

Патрульным пришлось броситься за ней следом. Вытащив ее на берег, они начали делать ей непрямой массаж сердца, сняли верхнюю одежду и укрыли своми куртками и даже бронежителетами. Прибывшая скорая помощь госпитализировала пострадавшую.

Полицейские же выложили в сеть оперативное видео, снятое на их нагрудные камеры.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о трагическом случае с 19-летним студентом Полтавской аграрной академии, который вечером 15 декабря выпрыгнул с шестого этажа, оставив предсмертную записку. В результате он получил тяжелейшие увечья: перелом позвоночника, левого предплечья, щиколотки, закрытую черепно-мозговую травму, но при этом даже не потерял сознания.

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