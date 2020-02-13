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Курникова и Иглесиас показали своего новорожденного ребенка

22:58 13 февраля 2020 226
Курникова и Иглесиас показали своего новорожденного ребенка
Инф. «ФАКТОВ»

Анна Курникова и Энрике Иглесиас наконец опубликовали фото своего третьего ребенка, который родился у пары 30 января 2020 года. Его выложили в сеть и певец, и теннисистка.

По фото можно понять, что у пары родилась девочка, которую могут назвать Саншайн (солнечный свет. Ред.). Во всяком случае, так подписал фото новоиспеченный папочка.

Малышка на руках у папы

Девочка с мамой

Напомним, о пополнении в звездном семействе первым сообщил брат испанского певца Энрике Хулио Иглесиас-младший, однако пол новорожденного ребенка он не уточнил.

В эксклюзивном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People, Энрике признался, что еще полностью не осознал, что стал отцом, но жизнь его однозначно изменилась к лучшему.

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