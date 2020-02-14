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В Китае придумали эффективный способ борьбы с коронавирусом
В Китае, где коронавирус унес жизни уже 1488 пациентов, назвали эффективный метод борьбы с вызванной инфекцией пневмонией — переливание заболевшим плазмы выздоравливающих пациентов.
Как передает «РБК-Украина», об этом методе лечения заявили в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР. Сообщается, что такое лечение помогло спасти уже более десяти пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирус выявили уже в 27 странах мира. Врачи из Таиланда придумали свой метод борьбы с заболеваниями — они лечат пациентов, используя противовирусные коктейли из препаратов против вирусного гепатита, СПИДа и других тяжелых инфекций.
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