В Китае придумали эффективный способ борьбы с коронавирусом

Мир

В Китае, где коронавирус унес жизни уже 1488 пациентов, назвали эффективный метод борьбы с вызванной инфекцией пневмонией — переливание заболевшим плазмы выздоравливающих пациентов.

Как передает «РБК-Украина», об этом методе лечения заявили в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР. Сообщается, что такое лечение помогло спасти уже более десяти пациентов, находившихся в критическом состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирус выявили уже в 27 странах мира. Врачи из Таиланда придумали свой метод борьбы с заболеваниями — они лечат пациентов, используя противовирусные коктейли из препаратов против вирусного гепатита, СПИДа и других тяжелых инфекций.

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