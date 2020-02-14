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Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1488

5:26 14 февраля 2020 54
Коронавирус наступает
Инф. «ФАКТОВ»

Число жертв нового коронавируса, которым могут заразиться две третьих человечества, в Китае достигло 1488, выздоровели 6982, количество зараженных составило 63 918 (по всему миру — 64 627).

Об этом сообщил в пятницу информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

Из общего количества зараженных 10 854 человека находятся в тяжелом состоянии. Вылечился за сутки 1171 пациент.

Ранее, 13 февраля Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал о 1367 летальных исходах, 5,9 тыс. выздоровевших и 59,8 тыс. зараженных на территории страны.

Среди регионов КНР первое место по числу зараженных занимает центральная провинция Хубэй, где впервые произошла вспышка болезни: по состоянию на утро пятницы количество заболевших там достигло 51 986, из них 1426 умерли, 4131 вылечен и выписан из больниц.

По данным «Ванъи», число зараженных коронавирусом вне Китая достигло 505 человек, из них двое умерли. Наибольшее количество заболевших в Японии (251), далее следуют Сингапур (58) и Таиланд (33).

Помимо не имеющих возможности вылететь из Китая украинцев на равнодушие властей пожаловались также граждане Уганды и Нигерии. Каждый день они прощаются со знакомыми студентами, которых вывозят в родные страны. Правительственные чиновники буквально игнорируют их просьбы о возвращении домой.

До 15 человек выросло число заболевших уханьской пневмонией граждан США. Последний пациент сейчас находится на военной базе в Техасе, куда был доставлен из Китая. Врачи ожидают, что в ближайшие дни количество инфицированных увеличится. В карантине сейчас находятся более 600 человек.

В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса. Погибла женщина, которой было больше 80 лет.

В то же время в Гонконге, после наблюдений за одной из заболевших, власти пришли к выводу, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам. Женщина не общалась с соседом, который мог ее заразить, и даже не была с ним знакома. Но у их квартир был общий канализационный стояк. Подобный способ заражения уже был зафиксирован при вспышке атипичной пневмонии в 2002 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики в Китае заявили, что нашли эффективный способ лечения коронавируса.

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