Здоровье и медицина

Коронавирус нашли уже у жителей 27 стран: готовы ли в Украине к защите от инфекции

«Заболевание выявляют у людей, никогда не посещавших Поднебесную»

Сегодняшнее число пострадавших от нового коронавируса, получившего название COVID-19, может быть лишь верхушкой айсберга. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус встревожен тем, что случаи заболевания фиксируются у людей, которые никогда не посещали Китай: «Это может стать искрой, из которой вспыхнет большой пожар», — подчеркнул он. Больше всего заболевших зарегистрировано в Японии — 203. В Сингапуре пострадавших от новой инфекции — 47, в Южной Корее — 28, в Австралии — 15, в Германии — 16. Всего заболевание обнаружено у жителей 27 стран. Китайские ученые выяснили, что инфицирование коронавирусом, который унес жизни уже более 1300 человек, чаще всего происходит воздушно-капельным путем.

К счастью, интенсивность заражения уменьшается. Хотя известно только о симптоматическом лечении вирусной пневмонии (ни лекарств, ни вакцин, действующих на новый возбудитель, пока нет), врачи из Таиланда добиваются хороших результатов, используя противовирусные коктейли — из препаратов против вирусного гепатита, СПИДа и других тяжелых инфекций.

В Украине пока все спокойно. Во всяком случае, так уверяют представители Минздрава Украины. В ближайшее время планируется эвакуация 50 украинцев из провинции Хубэй, которые не должны иметь признаков заболевания. Все предварительно подпишут согласие на двухнедельный карантин. После прибытия в Киев этих людей изолируют в одно из двух учреждений санаторного типа вблизи столицы, где за ними будут наблюдать медики. Проходят тестирование пять человек: трое, вернувшихся из Китая, и двое тех, кто был с ними в контакте. Остальных путешественников медики стараются не терять из виду, созваниваясь с ними по телефону.

Хотя нас призывают не паниковать, ситуация с распространением коронавируса все же вызывает тревогу.

Как сказала в одном из интервью министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, человек с подозрительными симптомами, который прибыл из Китая или общался с побывавшим там, должен обратиться к семейному врачу. Доктор возьмет материал для исследования и направит пострадавшего в инфекционную больницу.

Да, возможно, из кабинета семейного врача пациента увезет специально оборудованная скорая помощь. Но как зараженный вирусом человек доберется до амбулатории или поликлиники? Сколько людей он инфицирует в транспорте и под дверью кабинета? Вопросов больше, чем ответов.

Между тем четкий алгоритм действий предлагают отечественные инфекционисты. В частности, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев тоже рекомендует коллегам не паниковать: заразность нового вируса (контагиозность) в пять раз меньше, чем у возбудителя кори.

Медработникам стоит заранее подготовить средства индивидуальной защиты: одноразовый халат, перчатки, маски, защитные очки и респираторы, средства для обработки рук, дезинфекции поверхностей.

У пациента, который в последние две недели был в Китае или общался с тем, у кого обнаружили вирус, при появлении симптомов заболевания, напоминающего грипп, обязательно следует измерить температуру, проверить пульс. Обратить внимание на проявления дыхательной недостаточности — одышку, цианоз. Но поскольку это заболевание не имеет характерных признаков, основное внимание следует уделить опросу: когда и как заболел пациент, был ли за пределами Украины в последние 14 дней или контактировал с побывавшим за границей.

Если больной указывает, что вернулся из Китая, следует немедленно предложить ему надеть маску. Сам врач должен выйти из кабинета и тщательно вымыть руки с мылом, предложив присутствующим (медработникам, родственникам) тоже покинуть помещение. Облачившись в средства индивидуальной защиты, продолжить осмотр пациента, желательно в том же кабинете, но закрыв окна, двери, отключив вентиляцию или кондиционер. Расспросить пациента о всех контактах, настаивая, чтобы точно был указан адрес фактического проживания.

Что делать дальше, зависит от тяжести проявления заболевания. Больному с тяжелым течением необходима госпитализация в отделение интенсивной терапии инфекционной больницы. Если состояние удовлетворительное и пациент отказывается от госпитализации, то он должен избегать любых контактов с другими людьми: не ездить на работу, не ходить в гости и не принимать их у себя. При ухудшении состояния — срочно звонить семейному врачу или вызвать скорую.

Известно, что тот, кто осведомлен, вооружен. Но информация о новом коронавирусе весьма противоречивая. Раньше считалось, что возбудитель опасной инфекции вне организма живет не более часа. Теперь предполагается, что он более стойкий и опасен три и даже пять часов. Поэтому недоумение вызывает двухразовая ежедневная обработка открытых местностей — улиц и площадей — в городе Ухань. Если вирус такой нестойкий на поверхности, то зачем дезинфицировать воздух?

Также власти Китая заявили о новой системе подсчета зараженных вирусом людей: если у них нет симптомов, то в статистике подтвержденных случаев заболевания их… не учитывают. Автоматически число пострадавших уменьшается, но как быть с тем, что человек продолжает и дальше делиться вирусом с окружающими людьми?

В Интернете продают противовирусные… швабры

Как обычно бывает, на беде пытаются нагреть руки нечистоплотные люди. Интернет переполнен призывами покупать амулеты и настойки против коронавируса и даже противовирусные… швабры. Кому война, а кому — бизнес. Медики призывают не поддаваться влиянию подобной рекламы. Также в сети доступны компьютерные игры на тему коронавируса. Некоторые из них представляют апокалиптические варианты сценария: зловещий вирус уничтожает жизнь на Земле. Но игрок может спасти мир.

Между тем пока известно о двух достоверных случаях заболевания у жителей Украины — 20-летнего парня и 37-летней женщины. Оба заразились за пределами страны — на японском круизном лайнере Diamond Princess, где они работали. Как сообщает японская газета «Асахи», на лайнере находится свыше 3 700 человек, и опасный вирус выявлен у 174 пассажиров и членов экипажа. Судно с 3 февраля на карантине в порту Йокогамы вблизи Токио и будет находиться там две недели. Пострадавшие размещены в клиниках Токио. К счастью, у обоих украинцев течение болезни легкое.

Не все так радужно у остальных пассажиров. Как сообщает «Асахи», японские врачи установили, что источником заражения был 80-летний житель Гонконга, который начал кашлять еще накануне 20 января, перед началом круиза, но все равно не отказался от путешествия. То, что он заражен коронавирусом, было обнаружено 1 февраля. С этого дня врачи начали проверять пассажиров, в первую очередь тех, у кого есть жалобы.

Здоровые путешественники ропщут, что им приходится самим убирать каюту (хотя уже решено, что деньги за круиз полностью вернут. А когда эпидемическая ситуация успокоится, пассажирам лайнера предложат еще один круиз на выбор). Женщина 54 лет рассказала корреспонденту «Асахи», что у нее повысилась температура до 38,5 градуса, но она ждала осмотра врача около четырех часов. Доктор дал жаропонижающее и, когда температура упала, решил не делать тест на коронавирус: мол, пациентка находится в группе низкой приоритетности. Дело, видимо, еще и в том, что не хватает тестов. Их производит лишь одна японская фирма, которая не успевает обеспечить нужное количество.

Пассажиры 9 февраля обратились к японским властям, чтобы им улучшили условия и уровень обеспечения препаратами. На лайнере много людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца, артериальной гипертензией, сахарным диабетом. Пока лекарствами обеспечены 1250 человек, а еще около шести сотен ждут поставок своих препаратов.

Тем временем в Украине зафиксирован стремительный рост заболеваемости гриппом: эпидпорог превышен на 55 процентов, летальных случаев уже десятки.

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