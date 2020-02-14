Шоу-бизнес

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде, которая уже стала хитом (аудио)

Американская певица Билли Айлиш, которая 26 января получила сразу пять престижных музыкальных премий «Грэмми», опубликовала песню к новому фильму о Джеймсе Бонда «No Time To Die» («Не время умирать»).

«Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — заявила 18-летняя звезда.

18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию «No Time To Die» в живую.

Билли, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории бондианы. Ранее заглавные песни для фильмов о Бонде исполняли Адель, Мадонна, Том Джонс и другие суперзвезды.

Как пишет издание Metro, песня сразу же стала хитом.

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