Дэниел Крэйг: «15 лет играть Джеймса Бонда — большая привилегия, но и своего рода приговор»

Интервью со звездой

Для миллионов кинозрителей во всем мире британский актер Дэниел Крэйг уже 15 лет ассоциируется с Джеймсом Бондом. Он сыграл агента 007 в четырех картинах и в настоящее время снимается еще в одной. Это будет 25-й фильм бондианы. Недавно он получил официальное название — No Time to Die (в украинском прокате — «007: Не время умирать»). Его премьера запланирована на апрель 2020 года. В начале декабря вышел первый официальный трейлер. И он, как пишут западные СМИ, подтвердил опасения одних и надежды других — в этой части акцент, похоже, смещен в сторону женщин! Это не хотят принимать поклонники Джеймса Бонда, который на протяжении уже почти 60 лет является олицетворением мачизма, сексизма и прочих измов. Для агента 007 не существует долгих и серьезных отношений с женщинами. Для него они всего лишь игрушки, которых он покоряет мимоходом, пока спасает в очередной раз наш мир. Согласитесь, в наше время резкого всплеска феминизма подобный киногерой является оскорблением для миллионов людей, участвующих в таких общественных движениях, как #MeToo. И они пришли в восторг от того, что Бонда якобы решено отправить на пенсию и заменить женщиной-суперагентом. Крэйга называют лучшим или, по крайней мере, одним из лучших агентов 007 в истории кинематографа. Бонда, как известно, играли Шон Коннери, Роджер Мур, Джордж Лезенби, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. Дэниел, если не лучший из них, то уж точно самый жестокий Бонд. Он практически не улыбается на экране. И это создает в умах зрителей такой же образ самого актера. При этом Крэйг крайне редко дает интервью. Последний раз он общался с журналистами в 2015 году и произвел тогда фурор, заявив, что скорее вскроет себе вены, чем еще раз сыграет агента 007! Но Дэниела все же уговорили сняться еще в одной части бондианы. Теперь многие гадают, действительно ли «007: Не время умирать» будет последним фильмом о британском суперагенте с Крэйгом? А Дэниел тем временем неожиданно сыграл частного детектива в картине «Ножи наголо». Он идет сейчас в украинском прокате. Критики в восторге. Зрители в разных странах тоже. И те, и другие считают, что фильм возродил жанр классического детектива на большом экране. В результате Американский институт кино и Национальный совет кинокритиков США включили «Ножи наголо» в свои списки лучших фильмов 2019 года. А это о многом говорит. И все отмечают прекрасную игру Крэйга, который неожиданно сбросил с себя маску агента 007 и предстал совершенно в ином амплуа. О новом Бонде и новом имидже актер, молчавший последние четыре года, неожиданно согласился поговорить с известным британским журналистом Джонатаном Дином. Репортер отмечает манеру разговора Крэйга. В отличие от многих других актеров Дэниел не делает многозначительных пауз. Он выпаливает ответы сразу же, не задумываясь. И, похоже, совершенно не беспокоясь о том, как его слова могут быть интерпретированы. При этом он говорит громко, очень громко, словно посетитель переполненного паба. Говорит так, чтобы его хорошо слышал сидящий рядом человек. И беседу ведет так, будто этот сидящий рядом — его старый друг, с которым можно говорить обо всем. И даже если после четвертой пинты пива ты и ляпнешь что-то обидное, по дороге домой на свежем воздухе выветрятся малейшие следы этой самой обиды… Эксклюзивное право на публикацию этого интервью в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Если хочешь долететь до звезд, нужно подняться хотя бы над верхушками деревьев»

— Дэниел, прекрасно выглядите! Энергия так и кипит. Вы словно стараетесь соответствовать названию нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

— О, спасибо! Да, именно так он и называется. А умирать (смеется) времени и правда нет. Слишком много дел. Голова идет кругом. Вы говорите, энергия из меня так и прет. А я чувствую себя разбитым. Неделя выдалась тяжелой. Только не подумайте, что я жалуюсь или брюзжу.

— Насколько я понимаю, фильм уже снят. Сейчас идет монтаж и все такое.

— Вовсе нет. Съемки продолжаются. Поэтому я и чувствую себя уставшим.

— Но, мне кажется, вы уже можете сказать, что было самое интересное в работе над вашим пятым фильмом о Бонде?

— Самое интересное? Вчера, например, я 12 часов кряду просидел по самое горло в холодной воде. Как вам такое? Достаточно интересно? Повторяю: я не жалуюсь. Мы пытаемся снять лучший, мать его, фильм о Джеймсе Бонде. И делаем все возможное. Совсем с катушек слетели. А иначе нельзя. Если хочешь долететь до звезд, нужно подняться хотя бы над верхушками деревьев.

— Дэниел, вас называют ворчуном, брюзгой, ненавистником журналистов.

— Понятия не имею, почему у меня сложилась такая репутация. Может, вы подскажете? Назовите хотя бы парочку причин.

— Не проблема. За 15 лет, что играете Бонда, вы столько раз показывали репортерам и фотографам средний палец, что все уже сбились со счета.

— Возможно. Но вы сами виноваты. Зачем так доставать человека?! Конечно, теперь я могу сколько угодно гоняться за своим хвостом, пытаясь доказать, какой я хороший. Что бы я ни делал, все будут говорить: «Что он вытворяет? Вы видели?» Если честно, даже пробовать не буду. Бесполезно. И почему меня все это должно волновать?!

Известный британский актер дал первое за четыре года большое интервью

— Волновать что?

— Что думают обо мне другие. Знаете, мне 51 год, и я вырос и сформировался как личность совершенно в другую эпоху. В юности мы со сверстниками слушали панк-рок, а теперь вы хотите, чтобы мы тряслись над количеством лайков, которые нам поставят в соцсетях? Выкусите! Ни за что и никогда! Во всем виноваты соцсети. Они изменили мир, изменили отношение людей к жизни. Одобрение! Вот чего жаждут теперь практически все. И жаждут этого ежечасно, ежеминутно. Ой, поставьте мне лайк, пожалуйста! Ой, ну еще один, я вас умоляю.

Ради этого многие мои коллеги ходят на всякие ток-шоу, раздают интервью налево и направо, при этом говорят одно и то же. Я не настолько испорчен. Вирус жажды одобрения меня не заразил. Не настроен на такую волну, поймите. Я не буду нести всякую пургу, лишь бы только понравиться зрителям и журналистам. Могу прийти на ток-шоу, но говорить буду о том, что волнует меня по-настоящему. И тогда лишь еще раз подтвержу свою репутацию ворчуна. Но я им не являюсь, уверяю вас. Хотя, мать вашу, мне все равно. Хотите, называйте меня брюзгой, плевать.

«Хороший я человек или плохой, должно волновать только моих близких»

— Но вы же актер. Для вас важно нравиться зрителю, поклонникам. Разве нет?

— Вы совершенно правы. Но только в том, что я — актер. И я люблю то, чем занимаюсь. Люблю свою профессию. Я не против интервью. Но мне не нравится их давать. Почему? Потому что вы будете спрашивать о вещах, которые мне неинтересно обсуждать. А то, о чем я хотел бы поговорить, неинтересно вам. Все просто. Если хочешь быть актером, не ищи одобрения. Ты играешь не ради лайков. Какая, к черту, разница, хороший я человек или плохой?! Это не должно никого волновать, кроме всего нескольких человек в этом мире — моих близких. А остальных должно волновать только то, хорошо я играю или нет. Мне не нужны лайки. Это равносильно анафеме для меня. Если работать ради лайков, получится антиискусство. Антитворчество. Ну что, мои рассуждения вам еще не наскучили?

— Напротив. Если честно…

— Именно. Хочу сегодня только честности от нас обоих.

— Так вот, если честно, вы мне сейчас напомнили вашего героя из фильма «Ножи наголо» — детектива Бенуа Блана. Этого человека из Луизианы, одетого в твидовый пиджак и говорящего с нарочитым южным акцентом.

— Вам запомнился акцент? Мне приятно. Я долго над ним работал.

— Слышал, что вы даже вне съемочной площадки продолжали говорить с этим акцентом.

— Это правда. Для актера важно полное перевоплощение в образ. Имеет значение каждая мелочь.

В картине «Ножи наголо» Дэниел Крэйг сыграл частного детектива Бенуа Блана

— Но я сейчас не об акценте. Врезалась в память одна фраза, которую ваш персонаж произносит весьма небрежно: «Мальчик-нацист, мастурбирующий в туалете…»

— А что в ней не так?

— Согласитесь, даже Джеймс Бонд в вашем жестком исполнении не решился бы произнести такое. А Блан сказал.

— Да, и мне это нравится в нем. Это своего рода свобода, независимость суждения.

— Но жесткая политическая фраза звучит в сугубо развлекательном фильме!

— И что из этого? Да, одни говорят, что «Ножи наголо» — это классический детектив. Мы с режиссером Райаном Джонсоном считаем, что сняли черную комедию. Безусловно, детективную. Но сути это не меняет. Что одно, что другое — чистой воды развлечение. Тут вы правы. Но почему в развлекательном фильме не должны звучать политические вещи? Политика — важная составляющая реальной жизни. Кино, как и любое искусство, отражает реальность. В нашем фильме политика присутствует.

Джонсон, написавший сценарий к «Ножам наголо», сознательно ввел туда политическую составляющую. Главная героиня — иммигрантка. Она приехала в США из Латинской Америки. И работает в богатой белой семье, члены которой как будто относятся к ней хорошо. Черта с два! Они даже не помнят, из какой конкретно страны она приехала! Ирония заключается в том, что иммигрантка вдруг получает возможность отобрать у них все их богатство, дом, разрушить привычный для них образ жизни.

О, это очень тонкая и точная аллегория! Разве не этого так боятся многие белые американцы сегодня? Разве не этим их пугает каждый день действующий президент? А теперь попробую ответить на ваш вопрос. Для чего все это присутствует в фильме? Чтобы сделать его максимально достоверным. Узнавая на экране реалии сегодняшнего дня, зрители верят в рассказываемую им историю, которая на самом деле невероятна. И еще одна аллегория. Оказавшись перед угрозой потерять богатство, эти белые, которые терпеть друг друга не могут, объединяются против той, в ком видят опасность. А кто победит в этом противостоянии? Посмотрите фильм и узнаете.

— Вы не боитесь, что часть зрителей именно из-за этого политического подтекста не захочет смотреть «Ножи наголо»? И фильм не заработает то, что мог бы заработать в прокате?

— Я не несу ответственности за то, что говорит мой персонаж. Следовательно, не отвечаю за возможную реакцию зрителей. Если я буду переживать о том, что думает обо мне каждый зритель, зайду в тупик.

Такое отношение ни к чему хорошему не приведет. Если хотите, этот фильм о гуманизме. Думаю, эта идея никого не должна оскорбить. Я никогда той или иной своей ролью не стремлюсь водрузить какой-либо политический флаг. Это фильм о плохих и хороших людях. Никакой политической подоплеки (смеется). Как я вас запутал? Есть политическая подоплека. И я верю в политику в кино. Иначе бы не снимался вовсе.

— Даже если кино развлекательное?

— Черт, слушайте, мы с Райаном ухохатывались до изнеможения, обсуждая сценарий и отдельные сцены. Я уже говорил, мы снимали комедию. Детективную, с черным юмором, но комедию. Джонсону не нужно было мне долго объяснять, о чем этот фильм. Все было ясно сразу. Мы не дискутировали с ним ни минуты по этому поводу. Но была еще одна причина, из-за которой я с радостью согласился сниматься в такой картине. Я люблю большие фильмы, которые обычно смотрят в больших залах с обязательным попкорном. Однако, повторюсь, в таких картинах должно присутствовать хоть немного реальности. Только не поймите меня неправильно. Можете снова назвать меня брюзгой, но скажу это снова. Мы сняли развлекательное кино, но со своим месседжем, и он заставляет сердца биться чаще. Такие вещи делают любой фильм глубже, чем он кажется на первый взгляд.

«Я никогда не отказывался играть Джеймса Бонда»

— Знаете, я лично от души посмеялся над креслом со множеством клинков. Оно живо напомнило мне Железный Трон из «Игры престолов». Это была ваша идея или Джонсона?

— «Игры престолов»?

— Да, тонкая ирония, как мне показалось. Джеймс Бонд в Вестеросе!

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Господи, Дэниел, вы что, не смотрели «Игру престолов»?!

— Ни единого эпизода, мой друг. Понятия не имею, о чем этот сериал. Даже табун диких лошадей не занес бы меня на просмотр подобного действа!

— Не могу понять, вы сейчас издеваетесь надо мной или говорите серьезно?

— Просто хочу сказать, что вы снова пытаетесь все свести к стереотипам. В «Ножах наголо» снялись потрясающие актеры. Не только я ассоциируюсь у зрителей с персонажами, которых играл в других картинах. Крис Эванс прославился тем, что сыграл Капитана Америку в куче фильмов о супергероях. Он что, появился в нашем фильме со своим щитом? Нет. Я сыграл Бонда уже в пяти фильмах. Я что, в «Ножах наголо» вытягиваю свой «вальтер»? Нет. Подобные ожидания губят актерские карьеры, уверяю вас.

Критики отмечают прекрасную игру Крэйга в фильме «Ножи наголо», который неожиданно сбросил с себя маску агента 007 и предстал совершенно в ином амплуа

— Поэтому вы так долго отказывались сыграть Бонда еще раз?

— Я отказывался?

— Слушайте, Дэниел, вы же публично на пресс-конференции заявили, что скорее вскроете себе вены…

— Вот вы, журналисты, всегда выдергиваете все из контекста.

— Хотите сказать, что вы этого не говорили?

— Давайте восстановим справедливость и вспомним дословно, что я тогда сказал. А сказал я следующее: «Лучше я прямо здесь разобью этот стакан и вскрою себе вены, чем сейчас соглашусь играть Бонда». Чувствуете разницу? Сейчас соглашусь, а не еще раз соглашусь! В тот момент только вышел «007: Спектр». А все уже выпрыгивали из штанов, желая узнать, когда начнут снимать следующую часть. Я чувствовал себя измотанным. Мне хотелось домой, к жене. Нужен был отдых. Вот я и сказал, что сейчас ни за что не соглашусь сниматься. А журналисты услышали то, что хотели услышать.

— Почему же вы не опровергли эти заявления сразу?

— Зачем? Мне было даже весело наблюдать за этим.

— Хорошо, а мы можем поговорить о новом Бонде более детально?

— Буду счастлив.

— Все твердят о том, что сценарий к «007: Не время умирать» написала женщина. И это впервые за всю историю бондианы.

— Хочу сразу внести ясность. Ничего подобного! К двум первым фильмам — «Доктор Ноу» и «Из России с любовью» — сценарии писала тоже женщина. Это была Джоанна Харвуд. И она прекрасно справилась, согласитесь.

— Ладно, и все же, это было очень давно. Потом были только мужчины. И вот теперь, когда Голливуд стремится доказать всем, что меняется в лучшую сторону, что женщины пользуются в кинематографе равными правами с мужчинами, сценарий к 25-му фильму о Бонде написала женщина.

— Я понял прекрасно, к чему вы клоните. Не могу понять, почему все уцепились за то, что сценарий написала женщина? Те, кто на это обращает внимание, как мне кажется, только подчеркивают свое пренебрежительное отношение к женщинам. Давайте взглянем на ситуацию под другим углом. Фиби Уоллер-Бридж — лучший сценарист сегодня в Великобритании. Это мое мнение. Она одна из лучших. Это вам скажет любой человек, имеющий отношение к кино и телевидению. Она написала сценарии к сериалам «Дрянь» и «Убивая Еву». Получила за это три премии «Эмми» как лучший сценарист.

Мы же намеревались снять лучший фильм в истории о Бонде. Для этого нужен лучший сценарист. И мы позвали Фиби. Если бы она была мужчиной… Фиби, прости меня за эти слова. Если бы она была мужчиной, ни у кого не вызвало бы ни малейшего удивления, что писать сценарий к новому фильму о Бонде предложили трехкратному лауреату «Эмми». В лучшем случае это короткая заметка. В худшем — упоминание двумя словами в статье о будущем фильме. Никто и не подумал бы делать из этого сенсацию и мурыжить эту новость несколько месяцев подряд. Но Фиби — женщина! Талантливая, умная, прекрасная женщина. И лучший сценарист в Британии. Вот это главное для фильма. Гендерный аспект в данном случае выглядит для меня просто смехотворным.

— И все же, Дэниел, нам стоит ждать неожиданностей от нового фильма о Бонде в связи с тем, кто написал к нему сценарий?

— Фиби, а мы ее спрашивали много раз об этом, клялась, что Бонд останется Бондом. Сдержала она слово или нет, узнаете, когда фильм выйдет в прокат. Никаких спойлеров! У меня жесткий контракт (смеется).

«Мне повезло. Это главное условие сделки, которую актер заключает на всю жизнь»

— Я разговаривал с Райаном Джонсоном…

— Обо мне?

— Да, о вас. И он сказал, что у вас прекрасное чувство юмора. И он не понимает, почему вы раньше не снимались в комедиях. Если, конечно, не считать «Удачу Логана» Стивена Содерберга. Почему, Дэниел?

— Вопрос не ко мне. Я бы с удовольствием играл в комедиях, но мне никто не предлагал. Даже умолял дать мне такую роль. Но никто не верил, что я справлюсь. Играть 15 лет Джеймса Бонда — большая привилегия. Но это и приговор своего рода. Мы опять возвращаемся к проблеме ассоциаций. Люди смотрят на меня и говорят: «А, это тот крутой мужик. Джеймс Бонд». Ребята! Я не Бонд. Я актер, который его играл. И могу сыграть множество других персонажей. Это моя работа.

Простая арифметика. За 15 лет я сыграл, кроме бондианы, еще в 11 фильмах. Восемь из них вышли в первые шесть лет. За последующие девять лет было только три картины. Три другие роли за девять лет. Боюсь, режиссеры потеряли ко мне интерес. Поэтому роль Бенуа Блана так важна для меня. Но я не жалею, что мне выпало играть агента 007. Ни в коем случае. Эта роль заставляет меня держать марку. Все, что находится за пределами бондианы, нужно делать еще лучше. Это сильный стимул.

Крэйг утверждает, что множество раз просил режиссеров дать ему комедийную роль, но его не хотели слушать

— Какие планы на ближайшее будущее? Что намерены делать, когда съемки «Не время умирать» завершатся?

— Намерен хорошенько отдохнуть. Это мой главный план. Мечтаю поскорее попасть домой. Мы с женой, Рэйчел Вайс, хотя вы, конечно, знаете, на ком я женат, живем постоянно в Нью-Йорке. Мне нравится наш дом. В прошлом году Рэйчел родила дочку. В сентябре малышке исполнился годик. А я все на съемках да на съемках. Вырываюсь на день-два… И опять. Хочу к семье. Так важно знать, что вечером не нужно снова собирать чемодан, а можно спокойно выпить бутылочку Guinness перед телевизором. Что делать, старею, больше устаю. Но я не ворчун.

— Неужели возьмете долгий отпуск?

— Дайте хоть помечтать. Я люблю свою работу. Долго не высижу. Знаете, когда я только начинал, собираясь стать профессиональным актером, к нам, учащимся драматической школы, приехал один человек. Он занимался поиском молодых талантов. Посмотрел на мою игру, отвел меня в сторону и сказал: «Парень, ты мне нравишься, но ты понимаешь, что 90 процентов вас, выбравших актерскую профессию, обречены на безработицу?» Я хорошо запомнил его слова. Поэтому не жалуюсь. Мне повезло. Это главное условие сделки, которую актер заключает на всю жизнь. Угроза остаться без работы заставляет тебя отчаянно сражаться за каждую роль. И мне кажется, что я пока только барахтаюсь на поверхности. Даже не пробовал нырнуть поглубже. Мне это еще предстоит. О, опять меня понесло! (Смеется.) Нет у меня никаких серьезных планов, так и напишите. Может быть, меня больше никто не позовет сниматься. Просто хочу домой в Нью-Йорк…

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на съемках фильма о Джеймсе Бонде побывал принц Чарльз и экскурсию для него провел Дэниел Крэйг (фото, видео). А главного злодея в «007: Не время умирать» сыграет Рами Малек — обладатель премии «Оскар» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jonathan Dean/The Sunday Times/ The Interview People)

Фото в заголовке Lionsgate

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