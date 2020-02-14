«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, отдыхавшая с маленьким сыном и сестрой на Мальдивах, нарвалась на критику в сети. Ей досталось из-за пикантного фото в купальнике, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Регина позирует в модном купальнике с трусиками с высокой посадкой. Видно, что ранее Тодоренко носила другую модель, загар распределился неравномерно.

«До ушей нельзя было трусы натянуть», — подписала Регина фото, понимая, что нарвется на критику.

И действительно, всезнающие комментаторы набросились на телеведущую с едкими замечаниями.

«Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении», «Кошмар. А по приличный нельзя трусы одеть???», «Ужасный купальник, Фото называется: как за секунду испортить себе репутацию», «Безобразное фото», — пишут в комментариях.

Напомним, Регина вместе с годовалым сыном Мишей отправилась на Мальдивы без мужа Влада Топалова. Телеведущая охотно делилась в сети яркими фото с отдыха.

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