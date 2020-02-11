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Регина Тодоренко с сестрой и сыном взорвали сеть дикими танцами (видео)
Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно показала пляжное фото с сыном, порадовала поклонников новым видео.
На видео Регина и ее сестра Анна Ковляшенко танцуют на берегу. «Экстатикдэнс», — называет Тодоренко эти движения. К маме и тете присоединяется маленький Майкл, которому нравятся танцы взрослых и мелодия. «Пора к психологу», — шутит Регина.
«По-моему, пора открывать шоу „Танцы с Региной“», «Прелесть какая, особенно третий участник танцев», «Мечтаю так побеситься», «Регина, Вы прелесть!!! Обожаю Вас!!!», «Выход третьего участника затмил все», «Майкл — красавчик. С мамой на одной волне», «Психолог посоветовал бы тоже самое, нет ничего лучше дикого танца», — пишут комментаторы.
Напомним, что Регина отдыхает с родными на Мальдивах. Муж телеведущей остался в Москве.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!