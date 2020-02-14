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Мир

День святого Валентина в мире животных: подборка трогательных фотографий

9:46 14 февраля 2020 256
«Целующиеся зебры»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ученые пока что не пришли к определенному мнению — могут ли животные испытывать романтические чувства. Однако, как пишет издание Psychology Today, существуют доказательства того, что звери способны испытывать тот же спектр эмоций, что и люди. Многие братья наши меньшие, в том числе волки, гиббоны, бобры, лебеди, моногамны и составляют пары на всю жизнь. Глядя на эти снимки хочется думать, что День святого Валентина отмечают и в мире животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что драка мышей в лондонском метро получила приз зрительских симпатий, как лучшее фото дикой природы.

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