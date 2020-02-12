Драка мышей в метро Лондона получила приз зрительских симпатий, как лучшее фото дикой природы

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Лондонский Музей естественной истории объявил обладателя приза «Выбор народа» по результатам конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019 года, победители которого в основных категориях были названы в октябре прошлого года.

Своеобразный приз зрительских симпатий достался фотографу и режиссеру-документалисту Сэму Роули — за снимок двух мышей, дерущихся за крошки еды в лондонском метро. Сэм рассказал, что в течение многих ночей дежурил на станциях метрополитена в надежде сделать интересный снимок. И его терпение наконец было вознаграждено.

Директор музея Майкл Диксон считает, что этот замечательный снимок дает возможность увидеть, как дикая природа функционирует в окружении, где доминирует человек. «Поведение мышей формирует наша ежедневная рутина — транспорт, который мы используем, еда, которую мы выбрасываем… Этот образ напоминает нам, что, хотя мы и может ежедневно проходить мимо этого, люди по сути своей связаны с природой, которая находится совсем рядом с ними. Надеюсь, это вдохновит людей подумать об этом и больше ценить эти отношения», — заявил Диксон.

Как сообщает издание Evening Standard, в числе лучших были также названы портрет орангутана, которого заставляют давать представления для туристов, фотография самки ягуара с детенышем, которые вместе несут в зубах анаконду, фото сотрудника заповедника с детенышем носорога и групповой снимок северных оленей, почти теряющихся на фоне снега.

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