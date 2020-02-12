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Драка мышей в метро Лондона получила приз зрительских симпатий, как лучшее фото дикой природы
Лондонский Музей естественной истории объявил обладателя приза «Выбор народа» по результатам конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019 года, победители которого в основных категориях были названы в октябре прошлого года.
Своеобразный приз зрительских симпатий достался фотографу и режиссеру-документалисту Сэму Роули — за снимок двух мышей, дерущихся за крошки еды в лондонском метро. Сэм рассказал, что в течение многих ночей дежурил на станциях метрополитена в надежде сделать интересный снимок. И его терпение наконец было вознаграждено.
Директор музея Майкл Диксон считает, что этот замечательный снимок дает возможность увидеть, как дикая природа функционирует в окружении, где доминирует человек. «Поведение мышей формирует наша ежедневная рутина — транспорт, который мы используем, еда, которую мы выбрасываем… Этот образ напоминает нам, что, хотя мы и может ежедневно проходить мимо этого, люди по сути своей связаны с природой, которая находится совсем рядом с ними. Надеюсь, это вдохновит людей подумать об этом и больше ценить эти отношения», — заявил Диксон.
Как сообщает издание Evening Standard, в числе лучших были также названы портрет орангутана, которого заставляют давать представления для туристов, фотография самки ягуара с детенышем, которые вместе несут в зубах анаконду, фото сотрудника заповедника с детенышем носорога и групповой снимок северных оленей, почти теряющихся на фоне снега.
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