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Михаил Поплавский и Олег Винник впечатлили размахом премии “Українська пісня року” (фото)
12 февраля в национальном Дворце «Украина» состоялась грандиозная церемония награждения возобновленной премии «Українська пісня року», организаторами и продюсерами которой стали ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский и самый популярный певец страны Олег Винник. Как и обещали, устроили всё с размахом.
Перед награждением звездные гости прошлись по красной дорожке. Среди них молодые артисты, ярко заявившие о себе в шоу-бизнесе, как KHAYAT, LAUD, DILEMMA, MÉLOVIN, Michelle Andrade, так и популярные артисты. У поклонников была возможность сфотографироваться с Сергеем Бабкиным, TARABAROVA, Виталием Козловским, DZIDZIO, Натальей Бучинской.
С годами становится все более популярным неподражаемый Павел Зибров — он всегда элегантен и открыт. Говорит, что секрет его популярности в усах, о которых поет в новой песне.
Бэк-вокалистка Олега Винника TAЮНЕ, которую давно называют женой артиста, прошлась по красной дорожке в одиночестве, приковывая взгляды к точеной фигурке.
Позже вместе с Михаилом Поплавским появился и Олег Винник. Коллеги не скрывали, что у них получилось за столь короткое время подготовить масштабную музыкальную премию, создать концертное шоу, которое будет задавать планку в музыкальной индустрии.
«Без скромности скажу, что „Українська пісня року“ — это главная национальная музыкальная премия страны. Ведь мы отмечаем тех артистов и авторов, кто создает песни на украинском языке и популяризирует нашу культуру в мире. В этот проект мы вложили всю душу, сердце и средства, чтобы вы увидели инновационный проект», — сказал Михаил Поплавский перед шоу.
Олег Винник отметил, что их премия отличается от остальных в стране тем, что отмечают молодых талантливых артистов, заявивших о себе в сетях, поддерживают легенд сцены, которые удерживают первенство десятки лет и радуют своих поклонников. А также награждают тех, кто создает хиты — поэтов-песенников и композиторов, имена которых остаются в тени.
«Мы хотим, чтобы люди знали авторов тех песен, которые поет вся страна», — добавил Винник.
Как отметили организаторы премии, награды в этом году вручали за достижения в украинском шоу-бизнесе, а также продвижение нашей музыки за рубежом.
И это точно о Насте Каменских\ NK, первой появившейся на огромной трехъярусной сцене в виде ступеней, на которых отображались различные спецэффекты в зависимости от номера.
Певица стала популярной сольной певицей, создает хиты на разных языках. Ее песня-посвящение любимому мужу Потапу в день свадьбы «Обіцяю» получила награду в Украине, а хиты на испанском — покоряют Латинскую Америку.
«Спасибо всем огромное. Я горжусь тем, что я — украинка!» — сказала Настя, получая награду.
KHAYAT получил награды, как автор и исполнитель, за песню «Осока». Светлану Тараборову отметили за хит «Мені казково».
Сергей Бабкин, который еще недавно не говорил на украинском языке, а сейчас удивляет своей речью и новыми песнями на украинском, получил награду за трогательную композицию «Адами і Єви».
«Для меня эта награда — честь и вдохновение, чтобы писать новые песни и делать людей счастливыми», — сказал Бабкин со сцены.
Специальной наградой «Легенда української пісні» отметили народную артистку Нину Матвиенко, исполнившей знаменитую песню «Чарівна скрипка», которую написали Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский еще в 1969 году. Поэт поднялся на сцену под аплодисменты зрителей. Публика благодарила создателей и исполнительницу хита, который звучит вот уже 50 лет, стоя.
Удивила новой сольной композицией ТАЮНЕ. «Солодкі сльози» для нее написал Олег Винник. Певец, выступивший соорганизатором премии, порадовал публику четырьмя песнями «Наталя-Наталі», «Роксолана», «Вовчиця», «Як жити без тебе».
«Никогда не думал, что иметь отношение к премиям, выбирать исполнителей. Это очень почетно и ответственно. Я счастлив, что вместе с Михал Михалычем, мы объединились ради доброго дела, чтобы выразить уважением людям, которые посвящают свою жизнь искусству, популяризируя украинскую песню», — сказал Олег Винник.
Завершил шоу своим ярким выступлением с многочисленным балетом идейный вдохновитель и мотор премии Михаил Поплавский. Он получил почетную награду «Гарант української пісні». Поющий ректор пообещал, что премия станет ежегодной.
Стоит отметить, что картинка впечатлила зрителей — современные световые решения, сценография, графика и постановки, которых еще не видел украинский зритель. Неожиданным стало появление в зале, прямо среди зрителей ведущих шоу Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Они вели церемонию, то появляясь на сцене, то вдруг оказывались в партере на специальной платформе. Режиссер-постановщик шоу Катя Царик говорит, что по максимуму использовала передовые мировые технологии, некоторые из которых впервые увидели в Украине.
Напомним, проект «Українська пісня року» был создан в 2004 году, когда в национальный радио- и телеэфир на 90% заполнял иностранный продукт, в основном российский. Поплавский одним из первых создал проект, благодаря которому украинские артисты имели возможность представить свое творчество на украинском языке. С каждым годом он становился все популярнее и масштабнее.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!