Мир

Ребенок четыре минуты пролежал на дне бассейна в отеле прежде, чем его заметили (видео)

Полицейский департамент города Ливония (американский штат Мичиган) опубликовал в соцсети Facebook видео, записанное камерой наблюдения в местном отеле. В бассейне, где в это время купалось довольно много людей, утонул оставленный без присмотра двухлетний мальчик. Ни видео видно, что ребенок сначала бултыхается, пытаясь держать голову над водой, а потом постепенно уходит на дно и лежит там около четырех минут. Никто из окружающих этого не замечает. В конце концов по краю бассейна прошла девятилетняя девочка, которая заметила утонувшего мальчика и позвала свою крестную. Женщина бросилась в воду и вытащила ребенка, который был в бессознательном состоянии.

К счастью, рядом случайно оказались две медсестры — в отеле как раз в это время проходила конференция медицинских работников. Женщинам чудом удалось с помощью искусственного дыхания в конце концов вернуть малыша к жизни.

Сообщается, что мать ребенка, которого спасали чужие люди, в это время также находилась в бассейне. Сейчас решается, будут ли ей предъявлены обвинения в пренебрежении родительскими обязанностями.

Девочка, ее крестная и обе медсестры представлены к специальной награде, которая будет им вручена в полиции.

Полицейский департамент Ливонии предупреждает, что утопление — наиболее часто встречающаяся причина гибели детей в возрасте от года до четырех лет — если не считать смертей, обусловленных врожденными дефектами. И призывает родителей следить за своими детьми, когда они находятся в воде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Запорожской области трое маленьких детей погибли на пруду.

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