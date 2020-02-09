Под Запорожьем трое маленьких детей погибли на пруду

Происшествия

В селе Долинское Запорожской области произошла ужасная трагедия — в ставке утонули трое маленьких детей. Ранее в Днепропетровской области утонул автомобиль с людьми, ехавший по дамбе, среди погибших маленький ребенок.

Как сообщили в Запорожском областном главке полиции, в Долинском два мальчика-близнеца и девочка 2014 рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей нашли их в воде на местном пруду.

Врачи «скорой» пытались спасти малышей, но безрезультатно.

По словам медиков, детей из воды достали уже холодными.

«Три бригады. Час реанимации. Разочарование. Представляю, как это… когда стараешься… когда уже поздно», — приводит местное запорожское издание слова директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко.

«ФАКТЫ» писали еще об одной трагедии на воде — в Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово. Отец и сын отправились порыбачить на озеро возле села Мужиево, но не учли, что лед тонкий. Посреди водоема мужчины ушли под воду.

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