- 11:07 Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини
- 10:59 «Шахтер» в день 21-летия Сиприано завершил турецкий сбор победой над «Вентспилсом»
- 10:44 Беспорядки в Казахстане: сожжены десятки домов и автомобилей, число жертв растет
- 10:36 Нападение на пограничников в запорожском аэропорту: всплыли новые детали ЧП
- 10:10 Страсти по Жукову: в Одессе разбили новую доску маршалу, которую хотели установить на месте демонтированной
- 09:52 Дети будут ездить в Крым и ОРДЛО по новым правилам: что важно знать родителям
- 09:45 Жуткое ДТП с детской коляской в Запорожье: момент наезда попал на видео (18+)
- 09:06 Бандитские разборки в Мукачево: полиция провела масштабную спецоперацию
- 08:37 За последние сутки коронавирус убил 89 человек
- 08:30 Украинец Выхрист в дебютном бою на профиринге «вырубил» соперника на 43-й секунде поединка
- 08:26 Бандура, шаман и разочарованный Данилко: чем запомнился первый полуфинал нацотбора на «Евровидение»
- 08:20 Под Запорожьем трое маленьких детей погибли на пруду
Под Запорожьем трое маленьких детей погибли на пруду
В селе Долинское Запорожской области произошла ужасная трагедия — в ставке утонули трое маленьких детей. Ранее в Днепропетровской области утонул автомобиль с людьми, ехавший по дамбе, среди погибших маленький ребенок.
Как сообщили в Запорожском областном главке полиции, в Долинском два мальчика-близнеца и девочка 2014 рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей нашли их в воде на местном пруду.
Врачи «скорой» пытались спасти малышей, но безрезультатно.
По словам медиков, детей из воды достали уже холодными.
«Три бригады. Час реанимации. Разочарование. Представляю, как это… когда стараешься… когда уже поздно», — приводит местное запорожское издание слова директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко.
«ФАКТЫ» писали еще об одной трагедии на воде — в Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово. Отец и сын отправились порыбачить на озеро возле села Мужиево, но не учли, что лед тонкий. Посреди водоема мужчины ушли под воду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?