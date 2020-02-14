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Зеленский подает в суд на «Схемы» из-за резонансного сюжета про Оман и Патрушева
Сюжет программы «Схемы», в котором говорилось о встрече Владимира Зеленского с Николаем Патрушевым в Омане, вызвал ответную реакцию Офиса президента. В суд подается иск. Об этом ведомство сообщает в Facebook.
«Информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности.
Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", — говорится в сообщении.
Офис президента расценивает выводы, изложенные в выпуске программы «Схемы», как манипуляцию общественным мнением и требует опровержения сведений, не соответствующих действительности, а также предположений, которые сделаны на их основе.
«Мы обращаемся к суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на возможную встречу Зеленского с Патрушевым бурно отреагировали соцсети.
Фото: Офис президента
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