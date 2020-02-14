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Украина

Круче, чем Мальдивы: реакция соцсетей на возможную встречу Зеленского с Патрушевым в Омане

9:29 14 февраля 2020 520
Владимир Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Репортаж о том, что президент Владимир Зеленский во время поездки в Оман мог встречаться с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Патрушевым, стал буквально информационной бомбой. И хотя в Офисе президента публично опровергают эти сведения, множество «совпадений», опубликованных в сюжете «Схем», стали поводом для бурного обсуждения в соцсетях.

«ФАКТЫ» собрали самое интересное из украинского сегмента Facebook.

В своем посте автор расследования — журналист Михаил Ткач — написал, что, по данным его источника, встреча Патрушева и Зеленского имела место и длилась около 4 часов, однако эту информацию подтвердил только один источник, поэтому ее не озвучили в репортаже.

Политолог Евгений Магда предположил, что организатором возможной встречи мог быть нынешний глава Андрей Ермак.

Также пользователи считают расследование об Омане «шокирующим», а некоторые даже видят признаки «государственной измены».

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о том, кто такой Сергей Патрушев.

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