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Зеленский в Омане мог встречаться с секретарем Совбеза России Патрушевым, — расследование СМИ (видео)
Во время неожиданного новогоднего отдыха президента Украины Владимира Зеленского в Омане туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Это выяснили журналисты в программе ««Схеми: коррупция в детали» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Перший»).
Полученные журналистами документы свидетельствуют, что российский силовик прилетал в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.
У Зеленского данные о самолете не прокомментировали и пригрозили «Схемам» судебным иском.
Ранее директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин высказал мнение о том, что Зеленский мог встречаться в Омане с Владиславом Сурковым. Он также указал на тот факт, что Зеленский жил в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — максимально близком к посольству России в Омане.
Более того, эксперт напрямую связал отдых семьи президента с катастрофой самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, жертвами которой стали 176 человек.
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