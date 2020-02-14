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Происшествия

На известном одесском курорте сгорела база отдыха (фото)

12:35 14 февраля 2020 554
Пожар на базе «Мальта»
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Пожар произошел в пятницу, 14 февраля, на базе отдыха в курортном черноморском поселке городского типа Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области, где год назад сгорели сразу два десятка строений. На этот раз в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что горят домики на территории базы отдыха «Мальта».

Пожарные подразделения, прибывшие в Затоку, выяснили, что на базе отдыха «Мальта» горит крыша одной из деревянных построек. Ситуация была непростая: в любое мгновение огонь мог переброситься с этого домика на расположенные рядом строения. Несмотря на усилия пожарных, домик сгорел, зато дальнейшего распространения огня все же удалось избежать.

«Пожар ликвидирован на площади 65 квадратных метров», — сказали в ГСЧС.

О пострадавших и причинах возгорания не сообщается. Обстоятельства происшествия в Затоке выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе пожарная машина перевернулась, угодив в тройное ДТП.

Недавно в Одессе во время пожара в многоэтажке погибли люди.

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