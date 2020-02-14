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Никто ничего не скрывает: Цимбалюк жестко ответил по поводу захвата Россией Донбасса
В Украине существует четкое понимание того, что Россия контролирует Донбасс по аналогии с аннексированным Крымом. Об этом украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, разница только во внешнем оформлении аннексии.
Журналист напомнил, что когда в Станице Луганской начали реконструировать мост, на другой стороне реки сепаратисты показательно вывесили… российский флаг. И российскую военную форму на оккупированном Донбассе уже не скрывают.
«Мне иногда кажется, что я превратился в попугая. Я всегда задаю вопрос: «Ребята, вас там нет, но объясните, почему они ходят все время в российской форме? Ну, почему люди на востоке Украины ходят в российской военной форме?», — задал риторические вопросы украинский журналист.
По его словам, в этой ситуации наивно считать, что Россия согласится уйти с неподконтрольного Украине Донбасса и вернуть Киеву контроль над границей.
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Напомним, ранее в сети ярко объяснили, почему Донбасс так радостно встретил «русский мир».
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