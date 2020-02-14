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Украина

Никто ничего не скрывает: Цимбалюк жестко ответил по поводу захвата Россией Донбасса

13:18 14 февраля 2020 48
Роман Цимбалюк
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине существует четкое понимание того, что Россия контролирует Донбасс по аналогии с аннексированным Крымом. Об этом украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, разница только во внешнем оформлении аннексии.

Журналист напомнил, что когда в Станице Луганской начали реконструировать мост, на другой стороне реки сепаратисты показательно вывесили… российский флаг. И российскую военную форму на оккупированном Донбассе уже не скрывают.

«Мне иногда кажется, что я превратился в попугая. Я всегда задаю вопрос: «Ребята, вас там нет, но объясните, почему они ходят все время в российской форме? Ну, почему люди на востоке Украины ходят в российской военной форме?», — задал риторические вопросы украинский журналист.

По его словам, в этой ситуации наивно считать, что Россия согласится уйти с неподконтрольного Украине Донбасса и вернуть Киеву контроль над границей.

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Напомним, ранее в сети ярко объяснили, почему Донбасс так радостно встретил «русский мир».

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