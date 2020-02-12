Путин уже присоединил Донбасс к России, но катастрофа кроется в другом, — Юрий Бутусов

Украина

В России планируют внести изменения в «Закон о гражданстве». В ближайшее время, если в Думе проголосуют за это положение, стать гражданином РФ можно будет, не отказываясь от паспорта своей страны. В российской прессе даже не скрывают, что эти изменения делаются в первую очередь для того, чтобы граждане Украины смогли по упрощенной схеме становиться гражданами РФ. Например, сайт migrantmedia.ru пишет: «Закон особенно актуален для жителей Украины. Они получат возможность подавать бумаги по месту пребывания. До внесения поправок обратиться с заявлением разрешено было лишь по месту регистрации. Разработчики закона пояснили, что поправки призваны улучшить положение жителей Украины, прежде всего из Донбасса. Зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий уточнил, что поправки дают главе государства право выдавать гражданство РФ людям, оказавшимся в стране не по своей воле, без лишних сложностей». Напомним, что российские паспорта жителям ОРДЛО начали выдавать еще весной прошлого года. Теперь же процедуру получения гражданства РФ для украинцев решили сделать еще проще. Не станет ли катастрофическим для Киева тот факт, что на временно оккупированных территориях Украины, по сути, будут проживать граждане России? Может ли Кремль при помощи граждан с двумя паспортами скупить украинскую землю, которую по проекту закона о рынке земли могут запретить продавать гражданам страны-агрессора? Свою точку зрения по этим вопросам в разговоре с «ФАКТАМИ» озвучил известный журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Путин ведет войну, чтобы восстановить контроль над экономическим пространством бывшего СССР»

— В том, что Россия упрощает процедуру получения российского гражданства, чего-то катастрофического для Украины я не вижу, — сказал Юрий Бутусов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ». — Не думаю, что эти поправки к существующему закону принимают ради того, чтобы скупать украинскую землю. Тут дело в другом: России нужна рабочая сила. У них сейчас происходит просто огромная миграция населения, и, для того чтобы обеспечить себе экономическое развитие, им необходимо пополнить эту самую рабсилу за счет привлечения людей из-за рубежа.

Все эти годы — последние тридцать лет — главным фактором развития российской экономики была трудовая миграция из соседних, постсоветских стран. Ведь и войну против Украины Путин ведет в том числе для того, чтобы восстановить контроль над экономическим пространством в рамках бывшего Советского Союза и сохранить контроль за рынком рабочей силы.

Сейчас основная миграция рабочей силы из Украины направлена в Европу. Идет война, и в этих условиях все меньше наших соотечественников хотят поехать на заработки в РФ. А тут еще и безвизовый режим со странами Евросоюза. Наши сограждане теперь едут в Европу, и это очень большая проблема для российской экономики. Путин в этих условиях делает все для того, чтобы восстановить выкачку человеческого ресурса из Украины. Да и не только из Украины. Это относится и к трудовой миграции из других стран бывшего СССР.

— Но, например, граждане Казахстана могут по закону получить российское гражданство за три месяца. А именно для украинцев разработали механизм, по которому наши соотечественники смогут стать россиянами гораздо быстрее.

— Да, вы правы. Россия максимально упрощает для украинцев процедуру получения гражданства.

— Я так понимаю, что теперь не обязательно проживать какое-то время в России, чтобы стать ее гражданином?

— Все нюансы до конца неизвестны. Но на временно оккупированных территориях российский паспорт в максимально короткое время точно могут получить все, кто заключит контракт на службу в оккупационных военизированных корпусах.

— А остальные жители ОРДЛО, которые не пойдут служить в их армию, тоже могут быстро получить российский паспорт?

— Могут, конечно. Но там у них какая-то более длительная процедура.

«В ближайшее время россияне постараются выдать свои паспорта большинству жителей ОРДЛО»

— Есть данные, сколько процентов жителей временно оккупированных территорий уже получили российские паспорта? Насколько вообще этот процесс может стать негативным для Украины, если большинство жителей ОРДЛО станут гражданами России?

— Я не вижу в этом процессе большой проблемы для Украины. Катастрофа в том, что мы пока никак не боремся с российским влиянием в этом регионе. А то, что там происходит… Понятно, что там оккупированная территория, и противник делает все, чтобы взять ее полностью под свой контроль.

Что касается данных о жителях временно оккупированных территорий, которые уже стали гражданами России, то их у нас попросту нет. Думаю, что уже более 50 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, однако информации о точном количестве не существует. Увы, этот процесс продолжается. Заявок на получение российских паспортов очень много. В ближайшее время на Донбассе будет, как в Крыму: то есть россияне постараются выдать свои паспорта большинству жителей ОРДЛО.

— А что будет с гражданами, которые получили вторые паспорта, после того как Донбасс вернется в состав Украины? Ведь по украинским законам двойное гражданство запрещено.

— По украинским законам наличие второго паспорта не влечет за собой уголовной ответственности. Действительно, иметь второй паспорт по нашим законам запрещено, но нет механизма наказания за двойное гражданство.

— Как вы думаете, если большинство жителей временно оккупированных территорий получат российские паспорта, Путин сможет, уже никого и ничего не стесняясь, открыто ввести войска на Донбасс под предлогом защиты своих граждан?

— Путину это не нужно. Он в 2014 году уже «защищал русскоязычных»…

— Но российское военное присутствие, тем не менее, старался маскировать под «ихтамнетов»…

— Цель Кремля и Путина — интегрировать Донбасс в состав России, а не завоевать его. И они это сделают.

— Почему же тогда Россия официально не признает псевдореспублики как отдельные государства?

— «ДНР» и «ЛНР» признаны Россией как субъект переговоров. Но с ними не ведут ту деятельность, которая может повлечь за собой проблемы на международном уровне. В Кремле не хотят получить еще больше санкций, которые, что бы там они ни говорили, действуют. Официального присоединения ОРДЛО к России точно не будет. Хотя де-факто оно уже произошло. Открытая граница, российский рубль. Вот, теперь дело за паспортами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, смогут ли жители ОРДЛО с российскими документам попасть в Шенгенскую зону.

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