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Кому повезет во вторник: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
Вторник, 18 февраля, — день, когда удачной будет торговля и судебные распри.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Будьте аккуратнее с электроприборами, не налегайте на экзотические калорийные блюда и напитки.
Телец
Благоприятный день для общения и посещения домашней вечеринки или светского мероприятия.
Близнецы
Не стоит зацикливаться на идеях, которые придут вам в голову, они вряд ли будут иметь какой-то положительный результат.
Рак
Возможны непредвиденные повороты в отношениях с друзьями, родней, детьми, любимым человеком.
Лев
День хорошо подходит для разных незапланированных дружеских встреч. Хорошему самочувствию будет способствовать твердый распорядок дня.
Дева
Долгожданные события наступят раньше, чем вы предполагали. В любом случае вам обеспечены хорошие эмоции.
Весы
Возможны неожиданные конфликты с дальними родственниками, с которыми вы в последнее время практически не встречались.
Скорпион
Вам придется делать сложный выбор, незамедлительно искать способы укрепления собственных позиций.
Стрелец
Звезды советуют Стрельцам держать себя в руках и не позволять никому вывести себя из равновесия.
Козерог
Финансовая ситуация вас немного огорчит, при этом в любви вам значительно повезет.
Водолей
У Водолеев будет очень благоприятный день, который будет полон приятными совпадениями и неожиданными успехами.
Рыбы
Не исключены свидания и разные увлекательные и романтические приключения. День хорошо подходит для начала новых любовных отношений.
Хорошего вам дня!
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