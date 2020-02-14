Стиль жизни

Кому повезет во вторник: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака

Вторник, 18 февраля, — день, когда удачной будет торговля и судебные распри.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Будьте аккуратнее с электроприборами, не налегайте на экзотические калорийные блюда и напитки.

Телец

Благоприятный день для общения и посещения домашней вечеринки или светского мероприятия.

Близнецы

Не стоит зацикливаться на идеях, которые придут вам в голову, они вряд ли будут иметь какой-то положительный результат.

Рак

Возможны непредвиденные повороты в отношениях с друзьями, родней, детьми, любимым человеком.

Лев

День хорошо подходит для разных незапланированных дружеских встреч. Хорошему самочувствию будет способствовать твердый распорядок дня.

Дева

Долгожданные события наступят раньше, чем вы предполагали. В любом случае вам обеспечены хорошие эмоции.

Весы

Возможны неожиданные конфликты с дальними родственниками, с которыми вы в последнее время практически не встречались.

Скорпион

Вам придется делать сложный выбор, незамедлительно искать способы укрепления собственных позиций.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам держать себя в руках и не позволять никому вывести себя из равновесия.

Козерог

Финансовая ситуация вас немного огорчит, при этом в любви вам значительно повезет.

Водолей

У Водолеев будет очень благоприятный день, который будет полон приятными совпадениями и неожиданными успехами.

Рыбы

Не исключены свидания и разные увлекательные и романтические приключения. День хорошо подходит для начала новых любовных отношений.

Хорошего вам дня!

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