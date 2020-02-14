Шоу-бизнес

Известная российская актриса вышла замуж во второй раз, не разводясь (фото)

Популярная актриса, звезда сериала «Мажор», Любовь Аксенова снова вышла замуж за своего мужа Павла Аксенова, с которым в официальном браке состоит с 2013 года.

«Сейчас самое лучшее время, чтобы поделиться новостью о событии, участником которого мне повезло оказаться.

Я вышла замуж. Снова.

Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад. И вот, пришло время нам ещё раз пройти обряд. Только теперь по своим правилам.

Описать словами все происходящее в период свадьбы невозможно. Наверное, это одно из самых увлекательных и незабываемых явлений в моей жизни. Четыре дня постоянного присутствия в настоящем моменте, наполненном любовью, гармонией, теплом, творчеством, свободой, счастьем, принятием и светом.

Меня переполняет чувство благодарности ко всем участникам события. Благодарности за то, как ответственно и с полной самоотдачей близкие нам люди шагнули в это приключение, трепетно украшая и обогащая каждый его элемент. Мы ощущали связь с теми, кто не смог доехать. Вопреки времени и пространству, чувствовали их присутствие.

Любовь — это чудо. Она беспощадно пробивает всю токсичность, всю нашу черствость. Собирает все светлое в нас. Легко и игриво демонстрируя, что в этом мире возможно все, когда это искренне.

@theman.unknown. То, что я сказала тебе тогда, я готова повторять каждый день. ⠀Время летит, а мы продолжаем жить так, словно познакомились только вчера.

Любите друг друга", — такой трогательный пост написала актриса в Instagram.

Поклонники пожелали счастья красивой паре.

Напомним, Аксенова стала популярной после съемок в сериалах «Выжить после», «Обнимая небо», молодежной саге «Закрытая школа». Снималась также в «Бывших», «Триаде», «Рассказах», «Без меня».

Со своим мужем креативным продюсером Павлом Аксеновым познакомилась на премьере фильма «Шиповник» с ней в главной роли. Всего через 3 месяца знакомства Павел сделал актрисе предложение руки и сердца. В январе 2013 года они поженились.

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