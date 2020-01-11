Шоу-бизнес

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Уроженец Донецка, российский исполнитель Александр Ревва, концерт которого в Киеве едва не закончился скандалом из-за появления на нем главы ОП Андрея Богдана, женился в четвертый раз.

Шоумен, выступающий в образе Артура Пирожкова, устроил для своей избранницы романтическую свадьбу на Мальдивских островах.

Интересно, что все четыре раза Александр Ревва женится на одной и той же женщине — собственной жене и матери своих детей Анжелике, пишет КП.

Кадрами красивой свадебной церемонии артист поделился в Инстаграме. Позже свадебные снимки опубликовала и Анжелика.

«Я стала твоей женой уже в четвертый раз», — написала она.

А Ревва просто прокомментировал кадры бракосочетания строчкой из песни Артура Пирожкова: «Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться».

Супруги устроили символическое бракосочетание прямо на пляже отеля Fairmont Maldives, в котором они отдыхают. На церемонии присутствовали только самые близкие — дочери пары тринадцатилетняя Алиса и шестилетняя Амелия.

Праздник выдержали в белых тонах: и сами супруги, и их дочки были одеты в светлые наряды. После бракосочетания шоумен станцевал танец жениха под бой барабанов местных музыкантов.

Издание напоминает, что Александр и Анжелика познакомились в 2004 году в ночном клубе. Ревва уже тогда был популярным КВН-щиком, но девушка не отнеслась к нему серьезно, решив, что он слишком легкомысленный. Роман пары развивался по переписке, причем на тот момент Александр уже жил в Москве, а Анжелика — в Краснодаре. Влюбленные поженились в 2007 году, а через несколько месяцев родилась их старшая дочка. Младшая дочь пары появилась на свет в 2013 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анжелика — дизайнер, она создала собственный бренд детской одежды. Кроме того, жена Артура Пирожкова любит иногда демонстрировать свои соблазнительные формы в бикини.

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